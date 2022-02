Chiavari: Telepace, il vescovo chiede sostegno economico - LevanteNews

La vita economica dei media è sempre difficile. Basta andare su internet e dare un’occhiata alla diffusione dei quotidiani cartacei per rendersi conto del costante inesorabile calo di lettori nelle edicole il cui numero va sempre più riducendosi. Volano i giornali web cui i lettori chiedono un’informazione rapida e sintetica. In crisi anche le Tv private. Tanto che recentemente è sceso in campo anche lo stesso vescovo diocesano di Chiavari monsignor Giampio Devasini per chiedere a Enti e privati di sostenere economicamente con offerte, lasciti testamentari e iniziative di sostegno Teleradiopace.

L’emittente – spiega il vescovo – non ha natura commerciale e cioè non trasmette pubblicità anche come segno di libertà della logica di mercato; si sostiene con l’aiuto della Provvidenza che passa attraverso la preghiera, il volontariato e le donazioni”. Forse per trasparenza e nei bilanci pubblica anche i nomi dei finanziatori. (m.m.)