Chiavari: "Area Preli e depuratore; quali i progetti fattibili? - LevanteNews

Dai consiglieri comunali Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Giovanni Giardini, Pasquale “Lino” Cama

Come noto, il 3 febbraio p.v. si terrà la Commissione Consiliare Prima con argomento riferito alla Fondazione Torriglia.

Considerando gli ultimi sviluppi a cui abbiamo assistito, sarà un incontro costruttivo con il Presidente Rag. Sandro Morchio e con il C.D.A.

Per noi è importante la riunione, alla luce di quanto emerso dalla sentenza del Tar Liguria n.60 del 24 gennaio.s. riferita all’annullamento di un progetto edilizio nell’area di Preli, adiacente all’istituto Torriglia.

Come noto il nostro Piano Urbanistico Comunale, prevede nel comparto di proprietà della Fondazione la possibilità di realizzare funzioni turistico-ricettive, servizi riabilitativi e per lo sport, servizi socio- assistenziali, sia pubblici sia prìvati convenzionati.

È altrettanto noto, che in questi anni l’area è stata oggetto di interesse con presentazione di varie proposte, ma in quasi 5 anni dell’attuale Amministrazione Comunale non si è concretizzato nulla.

Tra le offerte si ipotizzava una struttura alberghiera con funzione anche socio- sanitaria. Il proponente a fronte di tale operazione avrebbe realizzato, accollandosi i costi, l’ ampliamento della casa di riposo (progetto ormai datato).

Quello che è emerso nella Sentenza del TAR Liguria la n.60 del 24 gennaio u.s. è l’impossibilità di realizzare nuovi edifici a carattere abitativo o similare, a una distanza dal depuratore inferiore a 100 metri.

Con questa problematica che stabilisce i limiti dove poter andare ad edificare, gli imprenditori interessati al progetto lo saranno ancora per quanto tempo? Lo studio del nuovo depuratore di vallata in Colmata con le relative problematiche delle condotte che tempistiche avrà? Essendo lo spostamento del depuratore legato a doppio filo con questa operazione del Torriglia?

Questi sono argomenti importanti che vorremmo discutere e conoscere anche con i componenti della maggioranza, essendo il Lascito Torriglia un bene dei cittadini chiavaresi, anche di quelli, che come opposizione rappresentiamo