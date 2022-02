Camogli: Castel Dragone, sì al progetto esecutivo per il ripristino della terrazza - LevanteNews

Da Comunicazione@comune.camogli.ge.it

A seguito di una criticità emersa a novembre, relativa alla struttura del solaio di una sala espositiva del Castel Dragone, già oggetto di una pregressa ristrutturazione nei primi anni 2000, l’Amministrazione Comunale aveva optato per un intervento di restauro e consolidamento che rappresentasse una soluzione definitiva e migliorativa.

Lavorando in sinergia con la Soprintendenza per raggiungere una soluzione condivisa e rispettosa del grande valore storico monumentale del manufatto, il progetto definitivo aveva ottenuto l’autorizzazione della stessa Soprintendenza in meno di un mese.

La scorsa settimana la Giunta ha approvato il progetto definitivo redatto dallo studio dell’Ingegner Eric Parpaglione che prevede la realizzazione di un nuovo solaio ligneo più coerente con il contesto storico, di un impalcato in legno lamellare e il rifacimento della pavimentazione per un importo di circa 90.000 euro.

Nel contempo l’ufficio Lavori Pubblici e l’ufficio Cultura stanno lavorando alla riorganizzazione della sala interna e al nuovo impianto di illuminazione esterna per consentire, una volta conclusi gli interventi di messa in sicurezza, di fruire in maniera continuativa di questa magnifica location per mostre ed eventi.