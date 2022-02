Calcio/ Riccardo Palmieri, dinamismo e inserimenti per il centrocampo dell'Entella - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Due ore prima della chiusura del mercato arriva l’ufficialità di Riccardo Palmieri, colpo a sorpresa per la mediana, un’arma in più a disposizione di Mister Volpe.

Centrocampista classe 1995, nato a Lodi e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, a 17 anni vive un non memorabile passaggio nella primavera del Modena. Rientra nei ranghi nerazzurri ma la società meneghina decide di fare a meno di lui. Firma con l’Olginatese in Serie D. La tappa successiva al Sondrio fa da ponte per il rientro di Palmieri nella sua città: un lodigiano a Lodi con la maglia bianconera del Fanfulla.

Gol e prestazioni con Il Guerriero valgono la chiamata in Serie C, la prima vera occasione tra i professionisti. L’impatto con la categoria è devastante: 21 presenze con il Fiorenzuola, 5 gol e 1 assist.

Chiavari e l’Entella nel destino: la prima presenza ufficiale tra i professionisti proprio al Comunale, in Coppa Italia, contro i biancocelesti.

Benvenuto Riccardo!