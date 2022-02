Bogliasco: sacchetti per la raccolta differenziata, da sabato via alla distribuzione - LevanteNews

Dal comune di Bogliasco

A partire da sabato 5 febbraio verrà effettuata la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata in via sperimentale presso la sede del Comune. Da febbraio a giugno sarà possibile ritirarli per due sabati al mese, seguendo l’orario qui pubblicato.

FEBBRAIO – sabato 5 e sabato 19 dalle 9 alle 12

MARZO – sabato 5 e sabato 19 dalle 9 alle 12

APRILE – sabato 1 e sabato 8 dalle 9 alle 12

MAGGIO – sabato 7 e sabato 21 dalle 9 alle 12

GIUGNO – sabato 4 e sabato 18 dalle 9 alle 12