Avegno: fuoco e vento stanno incenerendo i boschi di Testata - LevanteNews

Una giornata di fuoco e vento. Roghi sospetti perché divampati di notte a Bonassola, Monterosso e sul monte Moro a Nervi; spenti con l’impiego di numerose squadre, l’aiuto di volontari e l’impiego di mezzi aerei.

Alle 12 un altro incendio ha distrutto una vasta zona boschiva a Soglio di Orero in Fontanabuona, Lo hanno domato in due ore e mezza in vigili del fuoco di Chiavari.

Non è ancora finita. Le fiamme stanno divorando ettari di bosco a Testata, frazione di Avegno; si tratta di un incendio importante; verrà fronteggiato per tutta la notte, a terra, dai vigili del fuoco di Rapallo e da volontari; poi domani mattina interverranno mezzi aerei.

Intanto i carabinieri forestali sono al lavoro per capire i motivi che hanno provocato i diversi incendi.

Nella foto l’incendio sviluppatosi nella notte a Monte Moro