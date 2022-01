'Santa': monossido di carbonio, ricoverata una donna - LevanteNews

Una donna è stata ricoverata ieri perché aveva respirato monossido di carbonio nel proprio appartamento di via Roccatagliata a Santa Margherita Ligure. E’ accaduto a mezzanotte circa. Sul posto è intervenuto il 118 che ha provveduto a far trasportare la paziente in camera iperbarica. Presenti anche i carabinieri e successivamente i vigili del fuoco per verificare le cause che hanno provocato il monossido di carbonio. Con l’abbassamento delle temperature l’aumento di due problematiche: l’incendio delle canne fumarie perché sporche e spesso non adeguatamente isolate da strutture in legno e lo sprigionamento di monossido di carbonio da impianti di riscaldamento inadeguati.