San Colombano: pulizia di parcheggio di Bavaggi e delle isole ecologiche - LevanteNews

Dal comune di San Colombano Certenoli su Telegram

Continua senza sosta il lavoro degli operai del Comune per la manutenzione del territorio. Ultimamente è stata effettuata la pulizia del parcheggio di Bavaggi e delle isole ecologiche di Mezzavalle e Pregi.

E’ importante l’impegno di tutti su questo fronte per mantenere il territorio nelle condizioni migliori.

Per questo vorremmo ringraziare i tanti Cittadini che aiutano il Comune con il loro impegno a mantenere pulito il nostro territorio.