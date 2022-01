Recco: misure anticrisi per le famiglie e le persone in difficoltà, il punto - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

In una fase in cui molte famiglie, spesso a causa della crisi occupazionale e sociale dovute all’emergenza sanitaria, si sono trovate in condizioni di difficoltà, l’Amministrazione comunale ha adottato una serie di provvedimenti a tutela del reddito dei cittadini. Al giro di boa del mandato il sindaco e Presidente del Distretto Sociosanitario 13 Gandolfo, spiega l’attività svolta dal settore Servizi Sociali, guidato dall’assessore Francesca Aprile: “L’attenzione al sociale è la misura indiscutibile di un’Amministrazione che non vuole lasciare indietro nessuno, specie in un momento tanto complesso. Per sostenere i cittadini che si trovano a fare i conti con una flessione del reddito, se non l’interruzione netta delle proprie fonti di sostentamento, abbiamo cercato di fornire risposte ai problemi determinati dalla pandemia. Il Covid ha segnato profondamente la nostra città. Oltre a ciò abbiamo continuato la già importante attività di sostegno alle fasce deboli che il Comune di Recco porta avanti con determinazione da tanti anni. Ringrazio l’assessore Francesca Aprile e la responsabile a capo del settore Servizi Sociali dott.ssa Seriana Romeo e tutto il personale dipendente cui va il merito di aver raggiunto questi importanti risultati”.

Sostegno sociale

– assegnati 2 minialloggi per rispondere alle situazioni di emergenza abitativa (2019);

– accolte 3 domande per l’erogazione di contributi regionali dedicati all’abbattimento delle barriere architettoniche (2019);

– bando per il sostegno al canone di locazione (2019): stanziamento 30.000 euro;

– sviluppo del progetto “Dementia Friendly Community – Comunità delle persone con demenza” anche attraverso incontri con Ascom, Civ, parroci delle chiese cittadine e i ristoratori del Consorzio Focaccia di Recco;

– attività con il Distretto Sociosanitario 13:

1) sviluppati i progetti “Alzheimer caffè”, in favore delle persone con demenza;

2) implementato il processo di autonomia abitativa dei soggetti disabili grazie all’attività svolta nell’appartamento a essi destinato;

3) ciclo di incontri dedicati ai familiari dei pazienti affetti da varie forme di demenza;

4) confermato il patto di sussidiarietà con Pubbliche Assistenze per trasporto anziani e disabili;

– bando di sostegno agli affitti con contributi al pagamento del canone di locazione rivolto alle famiglie in difficoltà: stanziati 72.000 euro (2020);

– bando di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi Erp – edilizia residenziale pubblica (2021);

– affidato alla Pubblica Assistenza Croce Verde di Recco il trasporto degli anziani e degli studenti disabili (2020): stanziati 31.620 euro;

– bando per l’accesso al contributo per la morosità incolpevole: stanziati 35.000 euro di risorse Comunali più finanziamento regionale di 67.000 euro (attività in fase di predisposizione);

Sostegno sociale durante l’emergenza Covid

– rimodulati tutti i servizi socio assistenziali rivolti ad anziani, minori e disabili, con gli assistenti sociali a monitorare costantemente le situazioni in carico, come previsto dalla normativa riferita all’emergenza sanitaria;

– attivato numero telefonico per la consegna della spesa a domicilio (2020);

– attivato numero telefonico per la consegna di medicinali a casa, con servizio effettuato dalla Croce Verde (2020);

– istituzione della linea telefono solidale (2020);

– consegna di 220 buoni spesa, con il contributo ricevuto dal Governo cui si sommano circa 2.000 euro in più di fondi comunali per un totale di circa 53.000 euro (2020);

– consegna di 330 kit di cancelleria alle famiglie con bambini che frequentano la scuola primaria, donati dalla libreria Capurro di Recco (2020);

– consegna di un kit di mascherine per ogni nucleo familiare per complessivi 32.000 euro dispositivi di protezione, lavabili e riutilizzabili, tra cui 1500 mascherine per bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni;

– bando di sostegno al reddito per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria con contributi da 200 a 800 euro per acquisto di generi alimentari e pagamento delle bollette: stanziamento di 100.000 euro (2021);

– bando di sostegno agli affitti con contributi al pagamento del canone di locazione per l’anno 2020 rivolto alle famiglie in difficoltà: stanziamento 72.000 euro;

– bando di sostegno agli affitti “Covid” per lavoratori dipendenti e autonomi, con reddito non superiore ai 32.000 euro, che hanno sospeso l’attività in relazione all’emergenza sanitaria: stanziamento 25.000 euro;

– incremento del contributo per il Centro di Ascolto Vicariale, facente parte della Caritas della Diocesi di Genova: stanziamento 25.000 euro più 10.000 euro per la solidarietà alimentare;

– bando per l’acquisto di strumenti informatici per famiglie con figli dai 6 ai 23 anni: stanziamento 20.000 euro;

– fondi straordinari, messi a disposizione dei nuclei familiari in stato di bisogno, per fronteggiare gli effetti della pandemia. Tre le linee di intervento:

1) riguarda i nuclei familiari in carico da almeno sei mesi ai Servizi Sociali, con un Isee non superiore a 8.000 euro;

2) riguarda le famiglie con reddito non superiore ai 35.000 euro che nel 2020 ha subito una riduzione del reddito del 20% rispetto al 2019;

3) il contributo è andato anche alle famiglie con reddito non superiore ai 35.000 euro che nel 2020 e nel 2021 hanno sostenuto spese per assistenza domiciliare o supporto educativo, per la presenza di persone con handicap grave o di ultrasessantacinquenni con particolari e documentate necessità di cura: stanziamento di oltre 160.000 euro (2021).

Altre attività

– restyling appartamenti di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune: stanziamento 70.000 euro;

– istituito l’Albo dei volontari civici;

– sostegno al “Corso Sea Watching per disabili Psichici”;

– adesione alla XIV Giornata mondiale delle malattie rare (Rare Disease Day 2021);

– adesione alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo;

– rinnovata convenzione tra i Comuni di Recco, Camogli e Uscio per la gestione associata dei servizi sociali per garantire in modo efficiente e omogeneo i livelli essenziali delle prestazioni sociali nell’Ambito Territoriale Sociale 49;

– attivazione servizio “maggiordomo” di quartiere;

– servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili affidato al Consorzio Tassano Servizi Territoriali – Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s a r.l. Onlus di Chiavari (dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2024);

– servizio affidi educativi, incontri protetti e assistenza in classe per alunni disabili affidato al Consorzio Tassano Servizi Territoriali – Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s a r.l. Onlus di Chiavari (dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2023) per un importo annuo pari a 223.000 euro;

– prosecuzione del supporto agli asili nido presenti sul territorio comunale, al fine di consentire l’applicazione di rette ridotte a favore dei bambini residenti nel Comune di Recco.