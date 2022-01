RASSEGNA STAMPA. Green passa e no-vax, da domani giro di vite - LevanteNews

Oggi, lunedì 31 gennaio, auguri a Giovanni. Oggi è l’ultimo dei tre giorni della merla, considerati per tradizione i più freddi dell’anno. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Zitella che aspetta non sbaglia mai”.

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “In Asl-4 ieri 340 nuovi contagiati; i pazienti ricoverati sono 39”; “Da domani stratta sul green pass, multa agli over 50 non vaccinati”.

Lavagna: Ripartono gli asfalti, via Colombo chiusa. Chiavari: camerieri e colf vittime della crisi, nel 2021 cresciuti i licenziamenti (Commento. In realtà, nel Tigullio occidentale sono aumentati a decine a partire dalla mareggiata dell’ottobre 2018. Senza particolari significativi dimostrazioni di solidarietà). Chiavari: sfregiata la targa di Cohen Da Silva. Chiavari: 10.000 euro per digitalizzare l’antico fondo notarile.

Rapallo: ubriaco al volante fermato dai vigili.

Recco: quasi mille le imprese attive: oltre un terzo del commercio. Recco: addio al medico Marco Ferreccio.

Gattorna (Moconesi): “Bargagli-Ferriere chiuso? Ci si impiega mezz’ora in più” (Commento. I lavori per rendere sicuro il tunnel ed evitare possibili tragedie). Borzonasca: Stefania Curotto torna al Festival di Sanremo. Rezzoaglio: Vicosoprano meta di villeggiatura, tesi di laurea di una studentessa.