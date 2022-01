Rapallo: il rebus Villa Riva e Villa Porticciolo, un mistero - LevanteNews

Riguardo alla rigenerazione urbana di Rapallo, ci sono due nodi da sciogliere. La prima è una vicenda incancrenita negli anni. Con tanti imprenditori che vogliono investire a Rapallo, impossibile che non ce ne sia uno che abbia l’orgoglio e la vanità di puntare su villa Porticciolo. E’ limitativo assegnarne soltanto il pian terreno e gli spazi pertinenziali come avvenuto negli ultimi anni. La villa, con o senza stabilimento balneare (che va benissimo per conto suo) necessità di un progetto che ne preveda la ristrutturazione, in accordo con la Soprintendenza, e di un bando per poterla poi assegnare a chi, in cambio di una concessione per una durata da stabilire, esegua i lavori. Tanto necessari questi ultimi, da fare decidere il Panathlon, che vi aveva la sede, a traslocato a Villa Queirolo durante l’amministrazione Costa.

Di bandire una gara per coinvolgere i privati, si parlava già durante l’amministrazione Campodonico con risultati zero. Carlo Bagnasco è riuscito a riqualificare molti edifici, ma non questo. Briatore, arrivato in visita a Rapallo ormai diversi anni fa, aveva detto subito che la villa non gli interessava trattandosi di edificio vincolato. Non aveva torto, perché si è visto quanto sia stato difficile riqualificare (e siamo alla fase progettuale) quel gioiello di Villa Arcadia a San Michele. Ma impossibile che non vi siano imprenditori con fantasia e disponibilità: Davide Bizzi che si fa carico di ricostruire il porto è un esempio.

Non è detto tuttavia che il progetto lo debba redigere il Comune. Può farsene carico un privato e in base alle proposte metterlo poi in gara, per vedere se altri privati vogliano eseguire il lavoro a condizioni più vantaggiose per il Comune. E allora si pubblicizzi questa possibilità sui media lombardi, piemontesi od emiliani o, tramite agenzie su mercati internazionali. Può essere anche che una proposta possa scaturire dal fuoco amico o dall’opposizione.

Il patrimonio cittadino deve risolvere anche il problema di Villa Riva, danneggiata dalla mareggiata dell’ottobre 2018. Abbandonata dalla Guardia di Finanza, il Comune deve decidere se cederla o meno e cosa realizzare con gli eventuali proventi.