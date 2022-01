Lettere/ "L'addio a Marco Ferreccio che tanto ha fatto per Recco" - LevanteNews

Da Rosa Maria Pozzo

Oggi Recco ha dato l’estremo saluto al dr Marco Ferreccio. È stato un bravo medico per la nostra cittadina, ricordo il suo studio sempre pieno di pazienti e la sua disponibilità ad essere presente e a curare le persone.

Personalmente ho tanti ricordi ed in particolare non dimentico la sua presenza tutta una notte, accanto alla mia bimba, che aveva contratto una encefalite. Solo a pericolo rientrato lui è andato a casa.

È stato disponibile ad offrirsi anche a servizio della città ricoprendo pubblici incarichi ed è stato Assessore ai Servizi Sociali.

Da tempo si era ritirato in pensione e ora ha raggiunto i suoi genitori.

È deceduto in un momento che a causa di quarantena ecc, molti di noi non hanno potuto salutarlo, ma sicuramente lo ricorderemo con affetto e riconoscenza.

Al fratello ed al nipote le più sentite condoglianze