Lavagna: il cronoprogramma delle asfaltature stradali - LevanteNews

Dal comune di Lavagna

Cronoprogramma asfaltature della settimana in corso, condizioni meteo permettendo:

Lunedì 31 gennaio completamento di Via Colombo

Martedì 1 febbraio oltre al Ponte della Maddalena, chiuso al traffico per la durata dei lavori, si prevede anche il rifacimento di un tratto in uscita da piazza Innocenzo IV

Mercoledì 2 febbraio sono in programma il rifacimento di tratti delle vie Piacenza, Parma, Como e l’incrocio di via Legnano e via Alessandria.

Nella notte tra venerdì 4 febbraio e sabato 5 febbraio è in programma la riasfaltatura della rotatoria di piazza Torino

Prestare attenzione alla segnaletica di preavviso