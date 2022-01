Lavagna, diga Perfigli: i proprietari si rivolgono al sindacato agricoltori - LevanteNews

Ancora una volta cittadini, associazioni, comitati civici e proprietari si sono riuniti per fermare i lavori propedeutici alla edificazione della tanto contestata “diga Perfigli”. Oggi pomeriggio i proprietari degli orti si sono incontrati con i rappresentanti del sindacato Cia(Confederazione italiana agricoltori).

Nelle scorse settimane ruspe e trivelle hanno lasciato la loro impronta sugli orti e sull’antico seggiun, oggetto di valutazione per l’apposizione del vincolo monumentale da parte della Soprintendenza ai beni culturali. Ora gli interventi sembrano essersi interrotti, dopo gli esposti di Comune e privati.

“Finora Cia non si è occupata direttamente della vicenda. Siamo qui per sentire il parere e le preoccupazioni dei coltivatori locali – dichiara Ivano Moscamora, direttore regionale di Cia – . Dobbiamo valutare la correttezza dell’iter amministrativo e la presenza di eventuali alternative che tutelino le attività di produzione agricola sulla Piana”.

Tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel progetto sostengono la protesta. Ma il fronte contrario all’opera lamenta che sul municipio di Lavagna non è ancora stato appeso lo striscione “No alla diga Perfigli”, donato all’inizio di gennaio dalla cittadinanza.