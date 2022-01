Chiavari: via le barriere architettoniche, incontro in Comune - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Un nuovo incontro si è svolto a Palazzo Bianco per fare il punto sulla delineazione degli interventi da attuare in città per l’eliminare le barriere architettoniche.

Erano presenti l’assessore Fiammetta Maggio, l’ing. Luca Bonardi, gli architetti incaricati della stesura del P.E.B.A., Leris Fantini e Valia Galdi, le associazioni cittadine che rappresentano le persone con disabilità e alcuni cittadini.

“Un’ulteriore occasione di dialogo e condivisione per redigere un piano dettagliato ed efficace, ma soprattutto funzionale ad una migliore fruibilità degli spazi della città. È necessario considerare le diverse caratteristiche, capacità, esigenze e condizioni di tutte le persone. Dopo aver analizzato le schede tecniche prodotte fino ad oggi dagli architetti, relative al centro cittadino, sono emerse alcune importanti osservazioni dai presenti che permetteranno di modificare e ottimizzare il lavoro svolto. Come l’installazione di cicalini acustici ad ogni semaforo oppure la creazione di scivoli con adeguata pendenza” spiega l’assessore ai servizi sociali, Fiammetta Maggio.