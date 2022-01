Chiavari: "Se Toti fa l'occhiolino a Renzi, ci riteniamo liberi" - LevanteNews

Alle 19.15 Giovanni Toti terrà una conferenza stampa per rispondere alla Lega. I vertici liguri di questo partito si sono riuniti oggi per esaminare quanto fatto e detto da Toti a Roma durante i giorni delle votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. In sintesi la Lega dice: “Se Toti strizza l’occhiolino a Renzi e alla sinistra, ci riteniamo liberi di agire in tutti i Comuni dove si vota”. E quindi anche a Chiavari. Nessuna novità concreta, ma la determinazione a rompere l’accordo tra i partiti del centro-destra. A meno che Toti non fornisca spiegazioni e fatti convincenti.