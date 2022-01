Chiavari: Parco della Memoria, ripulita la targa imbrattata. - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Chiavari

È stata ripulita la targa dedicata all’avvocato Giacomo Cohen Da Silva, deturpata da un atto vandalico, presente su un albero all’interno del Parco della Memoria.

“Condanniamo con fermezza questa terribile azione. Proprio in questi giorni abbiamo celebrato insieme ai giovani e alle associazioni la Giornata della Memoria, sottolineando l’importanza delle testimonianze per le nuove generazioni e il valore simbolico del Parco della Memoria presente sulla nostra passeggiata – spiega il vicensindaco FF di sindaco, Silvia Stanig – Siamo intervenuti e abbiamo pulito immediatamente la targa che è stata irrispettosamente sfregiata. Stiamo provvedendo a visionare le telecamere presenti nell’area per identificare i responsabili”.