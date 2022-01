Chiavari: dal Mattarella bis alla bocciatura del Puc a Preli - LevanteNews

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo del Partito democratico in Regione

Ciao,

la newletter di oggi non può non iniziare se non con una prima riflessione sull’elezione del nuovo Presidente delle Repubblica. La scelta, alla fine, è andata sulla figura migliore che il Paese aveva a disposizione, Sergio Mattarella, richiamato dal Parlamento, nonostante la sua richiesta di indisponibilità, ad un nuovo mandato. Una scelta da servitore dello Stato, una qualità sempre più rara nella politica italiana, visto che i grandi partiti repubblicani in cui si sono formati non esistono più e quelli che oggi abbiamo non ne sono – salvo rare eccezioni – nemmeno parenti.

Non penso ci sia da festeggiare, perché la soluzione Mattarella è arrivata per l’incapacità della politica di trovare le forme e i metodi per una figura di garanzia, scelta in un Parlamento dove nessuno poteva avere i numeri per muoversi autonomamente. Un parlamento balcanizzato, con più di 400 cambi di casacca, figlio di partiti deboli e destrutturati. Già nel 2013, quando si chiese un secondo mandato a Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica invitò (uso un eufemismo) la politica a riformarsi: quasi dieci anni dopo, ci ritroviamo di fronte allo stesso sistema bloccato.

Ci sono da fare alcune considerazioni, che pongo in ordine sparso.

Primo, penso sia stato corretto l’atteggiamento di chi non ha partecipato, come il PD, alla gara dei nomi da mettere in piazza: i nomi si fanno solo se ci sono le condizioni e la forza numerica perchè possano passare, altrimenti significa bruciarli. In questo Parlamento nessuno poteva eleggere con i propri numeri il Presidente della Repubblica. Salvini e il centrodestra per più di un mese hanno dichiarato che avevano la maggioranza, proponendo prima Berlusconi, poi una rosa di nomi mai fatti votare realmente, e poi – con una sgrammaticatura istituzionale senza senso – la Presidente del Senato: una figura inadeguata per quel ruolo, figuriamoci per la presidenza della Repubblica. Con la dimostrazione plastica che, oltre ai franchi tiratori, il centrodestra non aveva neppure i numeri necessari per considerarsi maggioranza relativa. Si è arrivati al punto di dover valutare insieme un nome condiviso, e la scelta di Salvini – e Conte – è stata quella di annunciare, a trattative in corso, “una presidente donna”, individuata in Elisabetta Belloni, che non convinceva gran parte delle forze politiche che l’avrebbbero dovuta votare. Alla fine, anche vista la forte spinta parlamentare alla riconferma di Mattarella, la Lega ha ceduto sul bis. Con una coalizione che ha visto da un lato i centristi e dall’altro la Meloni staccarsi dalle scelte e dalle modalità di trattative di Salvini.

Secondo: i tempi. E’ fisiologico che per una scelta così importante ci si impieghi tempo, e una settimana è pure un tempo congruo: ma è evidente che, nel contesto di disaffezione verso la politica, con l’emergenza economica e sociale, questa discussione sia apparsa distante e abbia prodotto ulteriore allontanamento, acuito dal fatto che la credibilità delle istituzioni non è al massimo e che non aiutano quelli che votano Pippo e Paperino pensando di essere simpatici, in una vicenda che merita serietà, disciplina ed onore.

Terzo: il futuro. E’ abbastanza evidente che ci sia la necessità di una riforma della politica, nella selezione delle classi dirigenti, nella capacità di avere partiti non leaderistici, non personali, che siano in grado di reggere oltre ai cambi repentini d’umore del capo di turno. E che quindi, di fronte alle figure di queste ultime settimane, servirebbe una rigenerazione, di trasparenza, formazione e democraticità dei partiti. In tutto ciò forse aiuterebbe anche una nuova legge elettorale di stampo proporzionale, in cui ognuno si caratterizza su programmi, idee e proposte. Sarà necessario capire come questo parlamento, l’ultimo prima dell’errata riforma del taglio dei parlamentari, sarà in grado di produrre una riforma politica compiuta.

Ultimo. E’ evidente che avere gli ultimi due Presidenti della Repubblica riconfermati per un secondo mandato mettono in atto una serie di riflessioni sulla natura della figura e sul fatto che la possibilità di riconferma spinga spesso la politica a non cambiare, e il Presidente della Repubblica ad affrontare cicli politici molto lunghi. Detto questo, in queste ore la Meloni si è messa a disquisire sulla costituzionalità della rielezione di Mattarella (che lo faccia il partito dei nostalgici del fascismo, fa un po’ sorridere). Ed è riapparsa una ipotesi, che ogni volta ricompare nella discussione: l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Che, per me, stante questa Costituzione, non è accettabile, per un motivo semplicissimo. Perché le figure di garanzia sono figure di garanzia, non si eleggono a maggioranza.

COVID: A CHE PUNTO SIAMO?- Nei giorni scorsi è stata sequenziata in Liguria, per la prima volta in Italia, la variante Omicron 2 del Covid che sarebbe ancora più contagiosa della Omicron ‘classica’, ma non più aggressiva. Le due varianti ‘gemelle’, fanno sapere gli studiosi, differiscono soltanto per due mutazioni e questo fa propendere il mondo scientifico per un cauto ottimismo sull’impatto della sotto variante sui sistemi sanitari.

Nel frattempo però in Liguria la campagna vaccinale e tutta la macchina per la lotta al Covid continua a dare problemi:

Il flop del sistema di autocertificazioni per garantire tamponi gratuiti agli studenti che, per farla breve, non funziona. E così molti genitori si trovano costretti a dover pagare di tasca propria il tampone perché il sistema non funziona e perché la dichiarazione dei dirigenti scolastici della messa in quarantena non è sufficiente. Abbiamo presentato una proposta, di cui vi parlo più sotto.

Insieme ad Abruzzo e Veneto i dati che Regione Liguria ha fornito all’Istituto Superiore di Sanità sono parziali e incompleti. L’ISS non è più in grado di prendere il polso della situazione epidemica ligure, quasi la metà dei casi positivi che la Liguria trasmette all’ISS non riportano la data di inizio sintomi, importante per capire l’evoluzione del contagio, e per questo motivo la nostra regione è considerata “non valutabile” e di conseguenza a rischio alto.

In tutto questo enorme caos organizzativo noi continuiamo a fare delle proposte di merito per correggere gli errori e provare a dare soluzioni.

La proposta depositata dal collega Sanna, per esempio, in merito alla possibilità di semplificazione per le procedure di accesso alla gratuità per i tamponi gratuiti riservati agli studenti. Infatti ad oggi per ottenere il tampone gratuito è necessario consegnare sia copia del provvedimento con cui la classe è stata sottoposta a quarantena, sia l’autocertificazione che il figlio frequenta una classe sottoposta a provvedimento. Essendo però quasi 1800 le classi in quarantena in Liguria, le famiglie, i laboratori e in generale i punti tamponi, non sono adeguatamente rafforzati per rispondere ad una domanda del genere, sottostando a lungaggini burocratiche. Per questo abbiamo presentato il problema alla Giunta, sperando che ci dia buone notizie sulle azioni che intende mettere in campo per rafforzare il sistema di tracciamento nelle scuole e semplificarne le procedure di trasmissione dati.

La mia proposta di introdurre la possibilità dell’auto testing per l’inizio della quarantena, attraverso la autocertificazione tramite i tamponi da farmacia, era stata bocciata. Eppure sarebbe uno strumento importante e utile per evitare i cosiddetti positivi fantasma e per evitare pericolosi assembramenti davanti ai punti tampone. Tornerò in Consiglio sull’argomento, sperando che la Giunta nel frattempo si possa rendere conto e che quindi possa cambiare idea.

UNO SGUARDO SUL MONDO. LA CRISI UCRAINA – La politica interna spesso ci fa perdere di vista il quadro internazionale, soprattutto in un momento in cui il rischio di una tempesta perfetta è alto. Da un lato la crisi energetica, con l’aumento del costo del gas, e dall’altro l’escalation diplomatica tra Russia ed Ucraina.

Cosa sta succedendo, in breve? Il conflitto, a partire dal Donbass (regione nella parte orientale dell’Ucraina) va avanti da quasi otto anni. Da fine ottobre la Russia avrebbe mobilitato circa 100.000 soldati lungo i confini con l’Ucraina, e si continuano a susseguire voci in merito ad una possibile invasione, tema che ha contribuito ad innalzare ulteriormente la tensione tra Mosca, Kiev e gli alleati occidentali. Mentre l’Ucraina ha mobilitato sin da subito nuove truppe lungo il confine con la Bielorussia, la Russia dal canto suo ha condotto una serie di esercitazioni militari nel Mar Nero, pianificandone altre per febbraio congiuntamente alla Bielorussia, paese che non confina solo con l’Ucraina, ma anche con Polonia, Lituania e Lettonia, quest’ultimi membri della NATO.

Il Cremlino ha continuato a giustificare il riorientamento di truppe e mezzi verso il suo confine occidentale come una mossa difensiva, la risposta all’avvicinamento dell’Alleanza Atlantica verso i propri confini e il crescente sostegno politico e militare da parte degli Stati Uniti e partner europei nei confronti di Kiev. Infatti, la nuova amministrazione Biden (a giugno) aveva autorizzato un nuovo pacchetto di aiuti pari a 150 milioni di dollari che comprende, tra le altre cose, il dispiegamento di personale militare per l’addestramento delle truppe ucraine. Durante la visita del Ministro della Difesa americano a Kiev in ottobre, invece, Washington aveva rimarcato il fermo sostegno all’ingresso dell’Ucraina nelle strutture della NATO, un tasto da sempre dolente per Mosca. Non a caso, proprio a ottobre la Russia aveva già sospeso la sua missione di rappresentanza presso la NATO, ultimo canale di dialogo rimasto in piedi dopo la sospensione della cooperazione nel 2014 in seguito all’annessione della Crimea.

Di fronte a questa situazione, nel mirino ci sono le relazioni tra Russia e Stati Uniti e una più ampia riconfigurazione del ruolo della NATO sul continente europeo. Una crisi in cui l’Europa – e non solo i singoli paesi – dovrà giocare un ruolo, soprattutto per quanto riguarda la parte diplomatica, passaggio necessario per raffreddare la crisi: in questi giorni l’Ue sta mantenendo i rapporti diplomatici con la Russia per non drammatizzare la crisi. Qui la mappa per capire meglio la situazione.

I LICENZIAMENTI A HI-LEX E IL SOSTEGNO AI LAVORATORI – Hi-lex, la multinazionale giapponese con una sede a Chiavari, ha previsto il licenziamento di 22 lavoratori. In un momento storico del genere, la perdita di fatturato non è una sorpresa, ma questo non po’ essere una giustificazione per la perdita del lavoro.

Martedì in aula depositerò un ordine del giorno, insieme ai miei colleghi di territorio sia di maggioranza che di opposizione, che impegni la Giunta a fare tutto ciò che in suo potere per la difesa dei posti di lavoro e per il supporto al comparto dell’automotive.

Domani mattina sarò insieme ai lavoratori e alle sigle sindacali in piazza per la manifestazione a sostegno dei posti di lavoro.

IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE. UNA OCCASIONE PERDUTA – Martedì scorso è iniziata in Consiglio Regionale la discussione in merito al Piano Territoriale Regionale, il principale strumento urbanistico della Liguria, che da più di 25 anni aspetta di essere aggiornato. Nella relazione di minoranza, ho provato a spiegare come sia una occasione perduta: non dà una fotografia attuale delle tendenze liguri, e anzi continua a tenere separate costa ed entroterra; non è un documento strategico, nel senso che non indirizza minimamente le prossime occasioni di sviluppo della nostra Regione; non parla di riduzione di consumo di suolo, nè di iniziative per il dissesto; non dialoga con le risorse messe a disposizione dal nuovo Recovery Plan, nè dal punto di vista della rigenerazione delle città, nè da quello delle infrastrutture sociali delle comunità. Una riforma male abbozzata, che produce anche esiti surreali. A fine febbraio riprenderemo la discussione in Consiglio.

UNO SGUARDO SU CHIAVARI – Continuano ad accumularsi i fallimenti dell’Amministrazione Comunale di Chiavari, in materia urbanistica e di pianificazione della città. Ultima notizia è la bocciatura da parte del Tar del Piano Urbanistico Comunale per gli interventi previsti nella zona pregiata di Preli, attuale sede del depuratore comunale e inserita nel contesto delle Grazie. In poche parole, la sentenza conferma il pasticcio urbanistico del Comune, rispetto ai mancati vincoli: non è il primo tipo di bocciatura del PUC, anzi. E si unisce alla fila di brutte figure – o tentati interventi – come il Palazzo Ferden o gli interventi nell’Ex Area Italgas, presso il nuovo tribunale di Chiavari. La Sindaca facente funzioni dice che dorme sonni tranquilli – bontà sua – perché l’area è nel nuovo Parco di Portofino, quindi è tutelata. Forse dimenticandosi che quando ha votato il PUC nel 2020 l’area non era nel Parco, e anzi, l’Amministrazione, per bocca dell’onnipresente Segalerba, si diceva non interessata a farne parte. Quindi, come sempre, motivazioni deboli per nascondere la confusione.

Così come è alta la confusione anche sul tema della scuola: nessuna idea sul fatto se sorgerà – e dove – un nuovo polo scolastico, e la situazione assurda di alcune classi del Liceo Linguistico che ora sono state inserite nel palazzo storico del Tribunale di Chiavari, in attesa di nuovi spazi, che non si sa dove siano. Però negli stessi giorni, l’Amministrazione Comunale ha annunciato che nascerà – dove ora ci sono le classi – il Museo della Città. Ottimo ma, visti i tempi e la mancanza di programmazione, il rischio è che o si sfrattano le classi per fare il museo, o si rallenta il museo perché non si è trovata una soluzione per le classi. E parlano pure di buon governo…

LA GIORNATA DELLE MEMORIA E IL VERGOGNOSO ACCOSTAMENTO AL GREEN PASS –

Anche se la Giornata della Memoria è passata, ma soprattutto perché sono convinto che non possa essere relegato tutto il pensiero su quel tragico periodo ad un solo giorno, vorrei commentare anche con voi il dibattito, becero e vergognoso, che si è scatenato anche in quella data così delicata.

Da una parte, il Consigliere Metropolitano Garbarino, quota lega, che paragona sui social le discriminazioni subìte durante la seconda guerra mondiale alle regole del Green Pass, per cui ne abbiamo chiesto subito le dimissioni, che dovrebbero essere comunque presentate nonostante la scuse tardive.

Quello che più mi ha rattristato e spaventato però, non è un pensiero di un rappresentante leghista, ma quanto ho letto da molti cittadini che supportavano questo paragone.

Riporto qui quanto già scritto nei giorni scorsi, in merito: chi pensa di poter paragonare le deportazioni, violenze, uccisioni di milioni di persone tra donne, uomini e bambini con il regolamento del Green Pass fa un ragionamento inumano, negando il ricordo di milioni di famiglie spezzate.

Un ripasso di storia, e poi se ci fosse ancora qualche dubbio, il silenzio.

IL PROSSIMO CONSIGLIO – Nel Consiglio di martedì verranno affrontati vari temi, dal trasporto pubblico ai temi ad oggetto sanitario.

Vi scrivo qui alcune interrogazioni che ho depositato e sui cui spero di portare buone notizie:

L’anno scorso era stata approvata dal Consiglio Regionale all’unanimità la mia legge regionale sul riconoscimento dell’endometriosi. Visto che si tratta di un tema molto delicato ed è urgente la messa in opera di tutti gli strumenti che in qualche modo possano aiutare la ricerca e le donne, ho chiesto informazioni alle Giunta per conoscere l’attività del Comitato Tecnico Scientifico e lo stato di attuazione del Registro Regionale dell’endometriosi.

Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono previsti fondi per la costruzione di Case e Ospedali di Comunità: 2 miliardi di euro con l’obiettivo di attivarne 1.288 sul territorio nazionale entro la metà del 2026. Ad oggi però risultano ancora in corso i lavori per l’organizzazione dei comitati, e in più non risulta che ad oggi siano stati minimante coinvolti gli amministratori locali, portando al rischio di subire decisioni calate dall’alto e non coerenti con le reali necessità di salute dei singoli territori. Visto, poi, che la pandemia ha reso ancora più evidenti gli aspetti critici del nostro territorio e le grandi lacune che abbiamo in materia di medicina territoriale, lacune che potrebbero addirittura peggiorare se non si dovesse porre rimedio in tempo, ho chiesto in che modo la Giunta si stia organizzando, e come pensa di strutturare la medicina territoriale sfruttando il grande strumento del PNRR, per il territorio della ASL4.

Durante i primi mesi dalla pandemia avevano avuto un grande successo i servizi della spesa a domicilio e del telefono amico di supporto psicologico, specialmente indirizzato agli anziani e agli adolescenti. Purtroppo questi servizi sono stati disattivati e chi si trova in situazioni di quarantena o di isolamento, e non può contare sull’aiuto di parenti e/o amici si trova spesso a non avere un punto di aiuto o di riferimento. Per questo ho chiesto alla Giunta di interfacciarsi con i Comuni, istituendo dei fondi ad hoc per rispristinare questi servizi avvalendosi anche della Associazioni del terzo settore e/o di volontariato, e di tutta quella rete che qualche mese fa si è rivelata preziosa.

IL CANALE YOUTUBE E IL CANALE TELEGRAM – Qui vi lascio il link al mio canale Telegram, assicuro pochi messaggi al giorno di aggiornamento della politica regionale e la privacy di chi vorrà iscriversi.

Vi lascio il link al mio canale Youtube, che sto iniziando a riempire di contenuti, interviste, video, qualche intervento in aula e le dirette Facebook