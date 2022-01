Casarza: "Petali nella burrasca", il podcast di Roberto Frugone - LevanteNews

Da Roberto Frugone

Da inizio gennaio 2022, con frequenza di pubblicazione settimanale, è disponibile gratuitamente, sul sito web www.robertofrugone.it e su tutte le principali piattaforme di ascolto online, Petali nella burrasca.

Si tratta di un nuovo podcast in cui il cantautore Roberto Frugone, dialogando con l’autore, attore e regista teatrale Federico Luciani e in compagnia di molti altri ospiti, esplora il mondo della canzone d’autore, ripercorrendo il proprio percorso artistico a oltre venticinque anni dall’uscita del suo primo album.

«Tutto nasce, come spesso accade, da un incontro tra amici artisti, in cui una qualche passione condivisa dà vita a un dialogo fecondo che arricchisce, al di là delle differenze di età e di esperienza, e genera progetti come questo» spiega Roberto Frugone.

«Come nasce una canzone? Viene prima il testo o la musica? Ci deve essere correlazione tra loro? Cosa si intende per concept album? Cos’è un cantautore? In questo podcast cerchiamo di dare risposta a queste e molte altre domande attraverso l’esperienza cantautorale di Roberto. Si tratta di un viaggio nel mondo della musica, ma soprattutto parliamo di vita, perché è da lì che ogni canzone di Frugone trova la sua scintilla e il suo motore» spiega il curatore del progetto Petali nella burrasca Federico Luciani.

«Ci siamo detti: perché non creare insieme un contenitore dove parlare proprio di questo viaggio nel mondo della musica, ma soprattutto nel mondo concreto e quotidiano fatto di persone, sentimenti, vissuti, esperienze e riflessioni? Ne è venuto fuori un dialogo tra pari, tra creatori di contenuti in cui, a venticinque anni dal primo album e a trenta dalla prima canzone, è naturale per Roberto trovarsi a fare un bilancio del suo “primo tempo”, soprattutto a un passo dalla pubblicazione del nuovo album di inediti dopo un silenzio durato molti anni in cui, nel frattempo, la famiglia è stata legittimamente il suo pensiero principale.

Io, come suo grande fan, mi sono proposto per accompagnarlo in questo progetto. Cresciuto con le sue canzoni e grande appassionato della sua poetica, lo aiuterò a scavare nelle sue canzoni al fine di trovare quel filo di Arianna che, dalle sue prime note e dai suoi primi versi, lo ha portato a essere quello che è ora. L’evoluzione di un pensiero, di un gusto musicale, di un lessico, di un uomo, di un artista.

Un artista di provincia, sì, ma dove la provincia diventa un valore aggiunto e non, come nel pensiero comune, un biglietto di seconda classe. In questo podcast vedremo cosa vuol dire veramente vivere, raccontare e cantare la provincia. La provincia fatta di persone, di relazioni profonde, di radici e di fatica. È anche per questo che Roberto vive l’essere un cantautore come un artigiano che dà vita ai pezzi unici, le canzoni».

Il podcast è pertanto un grande zibaldone delle idee e delle storie all’origine delle canzoni e degli album che le racchiudono, che si arricchirà nel tempo di ospiti, contributi e approfondimenti di vario genere, e allo stesso tempo è uno strumento di indagine più ampia sul mondo della canzone d’autore.

PERCHÈ IL TITOLO “PETALI NELLA BURRASCA”

Petali nella burrasca è un’espressione racchiusa in un verso della canzone Portami, dedicata dal cantautore al mondo dell’adolescenza e pubblicata nel 2006 nell’album Rosa di venti e di venture.

«È un’immagine che amo molto per quell’idea di gentilezza e grazia da scoprire e proteggere nella confusione della postmodernità in cui viviamo» spiega Roberto, «Lo trovo pertanto il titolo ideale per quel miscuglio di pensieri, suoni, ritmi e armonie, versi, domande, persone, esperienze e tasselli di vita che ho cercato di esprimere nelle mie canzoni e che raccontiamo nel podcast».

DOVE ASCOLTARE IL PODCAST

Petali nella burrasca è disponibile gratuitamente su Spreaker.com ed è distribuito su tutte le principali piattaforme di ascolto, tra cui Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict e Google Podcast.

Il podcast è inoltre disponibile sulla pagina web https://www.robertofrugone.it/podcast dedicata al progetto sul sito del cantautore, in cui sono disponibili molti approfondimenti, testi e i video delle puntate.