Calcio/ Eccellenza, Rapallo Rivarolese ko contro il Baiardo - LevanteNews

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

ECCELLENZA, GIRONE “B”, 19a GIORNATA:

RAPALLO RIVAROLESE – ANGELO BAIARDO 1-3

RETI: 1° Merialdo (AB), 13° Panepinto (RR), 70° Battaglia (AB), 81° Gianbarresi (AB)

ARBITRO: Sig. Roberto D’Angelo di Trapani

SPETTATORI: 120 Circa.

Partita molto combattuta quella al “Macera” tra due delle tre squadre più forti del girone, ma dall’esito sfortunato per i ruentini, che subiscono una sconfitta interna forse immeritata e sicuramente dalle proporzioni eccessive. I genovesi si confermano comunque un’ottima squadra protagonista sicura ai playoff che inizieranno a fine febbraio.

Pronti-via e ospiti subito in vantaggio alla prima azione di gioco con Merialdo che con un tiro dal limite inganna Scatolini, 0-1. I bianconeri però non ci stanno e dopo un tiro di Paterno al 10° finito ampiamente a lato, al 13° trovano un meritato pareggio con Panepinto di testa, abile a sfruttare un perfetto cross di Zunino, 1-1! Da questo momento le conclusioni a rete latitano un po’ e nonostante i continui capovolgimenti di fronte, bisogna arrivare addirittura al 43°, quando a seguito di un’incursione di Battaglia sulla destra, lo stesso attaccante ospite scaglia un diagonale che viene deviato in angolo dal portiere rapallese. Duplice fischio e squadre al riposo.

Nella ripresa, al 55° abbiamo un contropiede di Ymeri, assist a Paterno il cui tiro viene deviato in angolo da D’Amora. Nei due minuti successivi due conclusioni a rete prima di MIchelotti e poi di Zunino non hanno nessun buon esito. Al 70° cross da sinistra, Battaglia lasciato colpevolmente solo in area incorna di testa e trafigge il portiere rapallese, 1-2…Al 76° un diagonale di Chiarabini dai 20 metri sfiora il palo. Al 77° cross di Scarantino, testa di Paterno, palla alta. All’80° contropiede ospite con Romei, Brusacà lo atterra al limite, fallo da ultimo uomo, secondo cartellino giallo che costa l’espulsione al difensore di casa. Sulla conseguente punizione dal limite, uno specialista come Gianbarresi non fallisce e siamo sull’1-3… All’85° Ymeri dalla metà campo tenta di sorprendere il portiere ospite fuori dai pali, ma la palla sfiora la traversa. Poco e niente fino al triplice fischio finale, che sancisce la vittoria dei genovesi ed una sconfitta probabilmente immeritata per i ragazzi di mister Fresia.

La prossima partita sarà Domenica prossima 6 Febbraio 2022 alle ore 15.00 al campo sportivo “Astorre Tanca” di la Spezia contro il Canaletto, formazione sconfitta all’andata ma sempre assai ostica sul proprio campo. Saranno assenti Chiappe uscito oggi per un infortunio alla spalla e Brusacà che espulso oggi dovrà scontare una giornata di squalifica. Sarà necessaria la massima attenzione per ottenere dei punti importanti per garantire il matematico accesso ai playoff. Saremo presenti in terra spezzina, quindi potrete seguire cronaca, foto e immagini di Canaletto-Rapallo Rivarolese Domenica 6 Febbraio qui su Vecchi Ruentini, a partire dalle 21.00 circa.