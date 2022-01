Recco: "Il sindaco Gandolfo? Come De Niro, solo chiacchiere e distintivo" - LevanteNews

Dal Segretario del Circolo Pd di Recco-Avegno-Uscio

Ci eravamo già occupati, nello scorso dicembre, dei bilanci del sindaco di Recco definendo lo stesso inconcludente e quindi, per chi fosse interessato, alleghiamo alla presente il testo di quella nostra comunicazione.

Oggi Carlo Gandolfo ci rimanda con la memoria all’imperdibile pellicola “Gli intoccabili” laddove un grande Robert De Niro rivolgendosi al capo dei federali dice “Sei solo chiacchere e distintivo, solo chiacchere e distintivo…”

Il report del sindaco Carlo Gandolfo con la profusione di dati sia riguardo alle opere pubbliche realizzate sia riguardo alle voci di spesa sostenute ci lascia quantomeno perplessi.

Se da una parte se ne resta colpiti non si può non puntualizzare che è stata messa molta diligenza nel perseguire un programma ereditato ma che la capacità di dare forma alla progettazione delle opere del suo programma non emerge.

E, dobbiamo dire, non ce ne dispiace: forse è possibile che Recco riesca ad evitare la messa in opera di progetti distruttivi e irreparabili.

Peraltro, schiacciati dall’elenco di tutte queste voci, il cittadino di Recco che si aggira per le vie centrali non può non sentirsi stranito, quasi si rendesse conto di vivere in un mondo parallelo, tra disagi e sporcizia.

Certamente quello che va riconosciuto al Sindaco è una grande capacità promozionale di se stesso e chi merita davvero un encomio è il suo staff capace di promuovere un’ immagine della’ sua attività amministrativa tale da offuscare i limiti del reale.

Appunto, solo chiacchere e distintivo…

*****

“Inconcludente”

È questo l’aggettivo che riassume il giudizio politico sull’attività svolta dal sindaco Carlo Gandolfo nella prima metà del mandato amministrativo in corso.

Non è in discussione la consistenza dell’impegno profuso da Carlo Gandolfo.

Ma per redigere un bilancio occorre dare evidenza ai risultati di gestione, anche quando (come in questo caso) esprimono riscontri non positivi.

Come si usa dire, “non tutto il male vien per nuocere”

Vale a dire: il fatto che Carlo Gandolfo non riesca a realizzare ciò che ha in mente, potrebbe non essere un male.

Nel merito delle scelte operate dal sindaco, non condividiamo quella di destinare sette milioni di euro alla realizzazione di due mega posteggi in struttura (nell’ex area Enel e nell’attuale scarpata che conduce alla stazione ferroviaria) nonché al rifacimento della zona a mare, dopo solo dieci anni dalla conclusione dei lavori progettati dalla società Idrotec e realizzati in continuità dalle amministrazioni precedenti.

Sarebbe stato sufficiente riqualificare Piazzetta del Capitaneato e lo spazio compreso tra l’area dei giochi per bambini e la Gelateria Vitto, con una spesa complessiva di 350 mila euro.

Relativamente a questa area, esiste un progetto già approvato e finanziato, che è stato riposto nel cassetto dal sindaco Carlo Gandolfo.

Quell’intervento avrebbe potuto essere già eseguito, con buona pace degli utenti della zona a mare e degli operatori economici che li operano.

La sistemazione della pavimentazione del breve tratto che conduce alla piscina di Punta Sant’Anna prosegue (?) con lentezza estenuante: il ritardo accumulato ad oggi supera l’anno.

Non hanno ancora trovato esecuzione gli interventi per aumentare la resilienza della costa e quelli di ripascimento degli arenili, per altro cofinanziati da Regione Liguria.

Ad oggi restano insoluti o apparentemente ignorati dal sindaco alcuni temi di primaria importanza.

Il lungo elenco comprende: la realizzazione di una rotonda all’altezza dello svincolo autostradale e l’esecuzione degli interventi sull’argine del torrente per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico; il recupero statico e funzionale dell’edificio che ospitava le Suore Maestre Pie, per poi consentire l’esercizio dell’attività didattica da parte dell’Istituto professionale alberghiero Marco Polo; la trasformazione dell’area ex Iml da parte del privato proprietario della stessa; la riqualificazione dell’immobile che ospita la scuola di musica e l’attività della Società Filarmonica Gioacchino Rossini; l’individuazione di spazi urbani da destinare a forme di aggregazione giovanile e alle attività ludico-sportive di libero accesso.

In spregio ai reiterati annunci del sindaco e dell’amministrazione regionale guidata da Giovanni Toti, non hanno ancora avuto inizio i lavori di riqualificazione del plesso sanitario Sant’Antonio, destinato a ospitare una Rsa di primo livello.

Si tratta di una previsione puntuale voluta dalla precedente amministrazione regionale e confermata all’interno del Piano Sanitario vigente.

Per quanto riguarda la piscina di Punta Sant’Anna, permane lo stato di inadempienza da parte di Pro Recco Nuoto rispetto all’obbligo a suo carico di provvedere alla manutenzione e alla valorizzazione dell’impianto, parte del quale è inagibile.

In questi anni è emerso come sia approssimativa e carente l’igiene urbana e la manutenzione ordinaria del territorio.

Alla cura quasi maniacale delle aiuole non corrisponde una normale applicazione nel ritiro puntuale dei rifiuti, nella pulizia di strade e marciapiedi nonché nel ripristino del manto bituminoso laddove necessita.

Il livello di imposizione tributaria non è affatto diminuito, a differenza da quanto “promesso” in campagna elettorale da Carlo Gandolfo.

Le aliquote Imu restano invariate ed è stata introdotta una nuova imposta (quella di soggiorno) dal carattere meramente facoltativo.

Relativamente all’addizionale Irpef, rimane inascoltata la proposta di introdurre una soglia di esenzione dal pagamento per le persone fisiche che hanno un reddito imponibile inferiore a 15 mila euro annui e l’applicazione di quattro aliquote differenziate per scaglioni di reddito.

I dati contabili evidenziano come sia lievitata la spesa corrente, in particolare quella destinata a finanziare gli incarichi di consulenza e le iniziative “effimere”.

Dalla lettura dei capitoli di spesa si evince che per le sole festività natalizie e di fine anno il sindaco Carlo Gandolfo ha previsto una spesa di 65 mila euro, più 15 mila euro per la direzione artistica.

Per Carlo Gandolfo sono denari investiti “per dare impulso all’economia cittadina”, che confermano “l’attenzione dell’amministrazione alle attività commerciali” e che “valorizzano il senso di comunità”.

Ci permettiamo di dissentire.

I soldi dei contribuenti andrebbero utilizzati diversamente, anche perché la capacità di spesa non è illimitata.

Non sono pochi i cittadini che alle loro legittime e motivate richieste si sono sentiti rispondere dal sindaco: “vorrei ma non posso, non ci sono i soldi”.

Le misure a favore delle persone più fragili e quelle a sostegno delle imprese che hanno subito gli effetti economici della pandemia sono finanziate in misura considerevole con risorse che provengono dal Governo centrale.

L’amministrazione comunale ha effettuato diligentemente il riparto dei contributi tra coloro che hanno presentato domanda senza preoccuparsi troppo di controllare chi ne aveva veramente diritto.

Il risultato è che non tutti gli aventi diritto a questi contributi sono riusciti di fatto a ottenerli.

Emerge poi con chiarezza la sudditanza di Carlo Gandolfo ai partiti (in particolare alla Lega di Salvini) che lo hanno elettoralmente sostenuto.

Atteggiamento, questo, che ha portato alla chiusura dello Sprar di distretto per l’accoglienza e l’inclusione lavorativa dei migranti, all’irremovibile diniego rispetto all’ingresso di Recco nel Parco Nazionale di Portofino, alla “caccia all’uomo” perpetuata dagli incolpevoli agenti di Polizia Locale anche nei confronti dei questuanti non molesti.

Più in generale, al sindaco Carlo Gandolfo manca la consapevolezza di come la pandemia abbia modificato per sempre i lineamenti della società.

Al termine di una lunga e sofferta convivenza con il virus molte cose non saranno più identiche a prima.

È necessario ripensare da subito all’utilizzo degli spazi urbani nonché a progettare e finanziare opere pubbliche che diano risposte concrete ai giovani, al mondo della scuola e a quello sportivo, al Terzo Settore, alle fasce deboli della popolazione, a chi è chiamato ad affrontare la delicata questione della prima casa.

Crediamo sia necessario voltare pagina e scrivere un’altra storia, dalla quale possano emergere sensibilità autentiche, solide competenze e un’idea di Città che tenga conto del tessuto sociale e dei suoi bisogni.