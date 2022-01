Recco: è morto il dottor Marco Ferreccio, aveva 70 anni - LevanteNews

Lo scorso novembre, a 97 anni, era morto il padre Emilio, decano degli Alpini di Recco e del Golfo Paradiso. Ora la città piange il decesso del dottor Marco Ferreccio, 70 anni. Era stato un giovane capacissimo stimato medico. La sua grande passione sociale lo aveva portato a sedere sui banchi del Consiglio comunale; eletto per tre mandati (dal 1975 al 1990); assessore per 10 anni e capogruppo Dc per altri 5. . Una carriera poi stroncata anche da un male che lo ha perseguitato per lunghi anni. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio a Recco dove tanti testimoniano le sue grandi capacità professionali e civili. Lascia nel dolore il fratello Sergio e il nipote Guido.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 31 alle 15.30, presso il Santuario del Suffragio a Recco. La salma proseguirà poi per il cimitero di Staglieno.