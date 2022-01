Come scegliere le cartucce per la propria stampante - LevanteNews

Per stampare documenti e foto è necessario avere una stampante, un dispositivo utile e funzionale che si connette al pc e può essere dotato anche di altre funzioni come lo scanner e la fotocopiatrice.

Dopo aver utilizzato diverse volte la stampante, le cartucce di inchiostro possono esaurirsi e sarà necessario sostituirle, ma come individuare il modello giusto per il tuo dispositivo?

In questo articolo ti spiegheremo come scegliere le cartucce per la stampante, così da poter stampare tutti i documenti che desideri.

Cartucce originali

Le stampanti di ultima generazione sono solite segnalare quando le cartucce si stanno esaurendo ed è necessario sostituirle per avere una buona resa in termini di stampa, ma in ogni caso si può controllare lo stato dell’inchiostro semplicemente stampando un singolo foglio.

Se la cartuccia della tua stampante è esaurita, per scegliere il modello giusto e ricominciare a stampare, potete scegliere quelle originali. Le cartucce originali sono fornite dallo stesso produttore della stampante e possono essere acquistate online o presso uno dei tantissimi negozi specializzati nella vendita di dispositivi elettronici. Per indentificare la cartuccia perfetta, dovrai ricercare il modello della tua stampante, solo in questo modo avrai la sicurezza che sia compatibile e che ti assicuri le stesse prestazioni di stampa.

Le cartucce originali hanno un costo abbastanza elevato, soprattutto se bisogna sostituire sia quella del nero che a colori, quindi non sempre è conveniente acquistarle, soprattutto se si stampa con molta frequenza.

Alcune stampanti sono dotate di un chip che riconosce le cartucce originali e blocca invece la stampa se si inseriscono modelli compatibili, quindi in questo caso sarà obbligatorio acquistare solo quelle dello stesso brand della stampante.

Cartucce compatibili

Nonostante le cartucce originali ti assicurino una buona resa di stampa e una maggiore durata della stampante, per risparmiare sull’acquisto dell’inchiostro si possono acquistare delle cartucce compatibili.

Questa tipologia di cartucce presenta le stesse caratteristiche delle originali, ma possono essere acquistate a un prezzo notevolmente ridotto.

La differenza principale tra le cartucce originali e quelle compatibili è che le prime sono vendute dall’azienda produttrice della stampante, mentre le altre vengono prodotte da ditte indipendenti.

Le cartucce compatibili sono dotate di un chip simile all’originale, così la stampante le riconoscerà e le installerà automaticamente e potrai monitorare sempre il livello dell’inchiostro. Se la stampante non riconosce il chip delle cartucce compatibili, non preoccuparti basterà ignorare il segnale di allarme e continuare con la stampa, l’unico problema rilevante è che non saprete in anticipo quando l’inchiostro è in esaurimento.

Per risparmiare sull’acquisto delle cartucce compatibili, ti suggeriamo di acquistare dei pack, così da avere sempre una scorta di inchiostro per le tue stampe e, allo stesso tempo, risparmiare ulteriormente.

Cartucce rigenerate

Le cartucce rigenerate sono costruite tramite il ricondizionamento di cartucce già usate, utilizzando gli stessi materiali e il medesimo chip di identificazione.

Durante il processo di ricondizionamento, si sostituiscono le parti usurate delle cartucce e si riempiono con dell’inchiostro, garantendoti le stesse prestazioni delle cartucce originali.

Questo tipo di cartucce sono indicate per chi vuole evitare di produrre nuovi rifiuti dannosi e sfruttare dei dispositivi già utilizzati.

Essendo il processo di ricondizionamento abbastanza complesso e articolato, le cartucce rigenerate hanno un costo maggiore rispetto alle compatibili, anche se sono prive del brand della casa produttrice.

Toner per stampanti

Per alcuni modelli di stampanti, quando l’inchiostro termina non bisogna sostituire le cartucce ma il toner, un dispositivo in grado di stampare tramite l’emissione di alcune scariche elettriche. I toner sono utilizzati soprattutto per le stampanti laser o per le fotocopiatrici e con il tempo possono esaurirsi, per questo è necessario sostituirli.

Come per le cartucce sono disponibili i toner originali, rigenerati o compatibili e la scelta dipende dalle tue abitudini di stampa e se desideri risparmiare sull’acquisto delle cartucce. I toner compatibili sono sicuramente la migliore scelta in termini di risparmio, soprattutto se si utilizza la stampante spesso e si stampano molti fogli.

In conclusione, le cartucce originali o compatibili sono sicuramente la scelta migliore per la tua stampante, non soltanto perché ti assicurano un’ottima qualità di stampa, ma anche perché non compromettono l’integrità e le prestazioni del dispositivo.

Le cartucce rigenerate, invece, hanno un costo superiore rispetto alle compatibili, quindi se desideri risparmiare ti conviene acquistare le prime, visto che non hanno comunque le stesse caratteristiche delle originali.