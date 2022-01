Si svolgeranno domani, lunedì 31 i funerali di Carmine Isidori, l’uomo di 47 anni morto improvvisamente per strada a Camogli a seguito di un attacco cardiaco, un probabile infarto. Un fatto che ha suscitato forte emozione non solo in quanti lo conoscevano e in tanti hanno partecipato al lutto dei genitori sprofondati in un terribile dolore. Il rito funebre sarà celebrato alle 10.30 nella Basilica di Santa Maria Assunta dove oggi alle 17 si pregerà per il defunto.