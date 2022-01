Calcio/ Sestri show, al Sivori cinquina al Ponte Donnaz - LevanteNews

E’ Sestri spettacolo al Sivori: la formazione corsara batte 5-1 il Pont Donnaz grazie a Mesina, Cirrincione, Soplantai, Gonella e Costa). Per la formazione di casa secondo successo di fila tra le mura amiche dopo quella della scorsa domenica contro il Vado. Grazie a questi tre punti la formazione allenata da Fossati sale a 26 punti in classifica staccando di 4 l’Rc Ticino.

Finisce in pareggio la sfida di Serie D tra il Ligorna di Mister Roselli e il Fossano di Mister Viasse. Una sfida molto equilibrata che ha visto le due squadre rispondersi colpo su colpo, con un punto per parte al fischio finale. Cominciano forte i padroni di casa, in rete al 12′ su indecisione della difensiva del Fossano. Cericola si invola in area e serve Silvestri, il quale supera il portiere e porta in vantaggio i suoi. Al 28′ il pari degli ospiti con il tiro dal cuore dell’area del giovane Scarafia. Il secondo tempo si apre con il secondo vantaggio Ligorna grazie ad un Gomes cinico, abile a sfruttare un retropassaggio avversario concludendo a rete a tu per tu con il portiere. Al 57′ doppia chance per i

Biancoblù, prima con Silvestri in area e poi con Cipolletta di testa su corner, ma il risultato rimane invariato. A cinque dal termine torre di Scotto e rete di Galvagno sugli sviluppi di un calcio piazzato, per il goal del definitivo 2-2