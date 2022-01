Calcio/ Nell'Entella dal 1 febbraio un nuovo responsabile marketing - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Dal 1º febbraio 2022 Marco Mancinelli ricoprirà il ruolo di responsabile marketing e commerciale, sostituendo Sergio Rossi che ha raggiunto la meritata pensione.

“Sono davvero molto felice e orgoglioso di ricoprire questo ruolo“, spiega Marco Mancinelli, “Come prima cosa ci tengo a ringraziare la proprietà e il management per la fiducia. Cercherò di impegnarmi al massimo per ripagarla sul campo. Ho la fortuna di essere in questa società già da due anni nei quali ho imparato a conoscere bene la nostra realtà. Non sarà facile per me subentrare a un’istituzione come Sergio Rossi, ma cercherò di fare del mio meglio per proseguire il suo lavoro cercando di portare le mie idee e le mie competenze“.

Mancinelli in questi suoi primi mesi all’Entella si è concentrato principalmente sulla digitalizzazione del Club, componente essenziale per poter stare al passo con i tempi. “Credo moltissimo nell’innovazione e nel progresso tecnologico. La digitalizzazione dell’Entella è partita nel luglio 2020 con il lancio della nostra app ufficiale e con la creazione di un database che racchiude tutte le informazioni della nostra fanbase. Questa operazione è nata con l’obiettivo di migliorare la conoscenza dei nostri tifosi da parte del Club. Da oggi in avanti l’approccio sarà lo stesso. Si cercherà di sfruttare al meglio ogni dato raccolto per migliorare il percepito della società, organizzare attività promozionali e coinvolgere il più possibile i nostri sostenitori e i nostri partner, locali e non. In questi mesi ho già avuto modo di conoscere gran parte degli sponsor, e sono sicuro che, con il passare dei mesi si instaurerà un rapporto sempre più forte e proficuo con l’Entella protagonista”.