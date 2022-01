Calcio/ Genoa, Frendrup per rinforzare il centrocampo - LevanteNews

Dopo Amiri il Genoa chiude per Morten Frendrup: l’operazione si è chiusa a titolo definitivo dal Bornsby. Il centrocampista indosserà la maglia numero 32.

Nella sua carriera Frendrup ha esordito in Superligaen non ancora 17enne e ha all’attivo 93 presenze nel Brøndby, di cui 8 tra Europa League e qualificazioni di Champions League. Frendrup fa parte della Nazionale Under 21 danese con cui ha debuttato nel 2021.

Spors la momento della firma ha dichiarato: “Sono contento dell’acquisto di Frendrup, che è in linea con la nostra strategia di ricercare i migliori talenti giovani ma già con esperienza. Morten rinforzerà il nostro centrocampo con le sue caratteristiche di recupera palloni”.