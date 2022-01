Calcio/ Entella sconfitta dal Modena: pesa un rigore revocato ai padroni di casa - LevanteNews

Entella: Borra; Coppolaro, Silvestre, Chiosa, Barlocco; Karic, Paolucci, Dessena; Capello; Merkaj, Magrassi. All. Volpe

Modena: Gagno; Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Giovannini; Minesso. All. Tesser

Non basta una buona prova all’Entella per fermare la capolista Modena: al Comunale la formazione allenata da Tesser passa 2-0 con i gol realizzati da Minesso su calcio di rigore e Pregreffi . Una partita contrassegnata da polemiche vibranti per un penalty non concesso ai padroni di casa per un fallo di Ciofani e poi dato agli ospiti per una leggera spinta di Coppolaro su Giovannini. Volpe per l’occasione lancia Silvestre al posto di Pellizzer fermato dalla gastrointerite e Dessena in sostituzione di Di Cosmo per un problema fisico.

Al 3’ cross di Capello Dessena non interviene di testa. Poi ci prova il Modena con Scarsella ma Borra dice no. L’Entella è viva e al 9’ su angolo di Capello Dessena spedisce alto di testa. La gara è viva e gli ospiti hanno due occasioni per aprire la sfida ma prima il tiro di Scarsella finisce fuori e poi Azzi impegna Borra bravo a deviare sul palo e a trattenere la palla. Al 36’ episodio dubbio in area di rigore del Modena: Ciofani tocca con la mano e l’arbitro concede il rigore. Poi però si consulta con l’assistente e annulla la decisione fischiando il fallo di Magrassi scatenando le proteste dei padroni di casa. Nel finale Borra perde un pallone in area di rigore ma il Modena non ne approfitta e la palla termina sul fondo.

Nella ripresa al 46’ Merkaj si fa respingere il tiro da Gagno con la palla che poi sul tocco di un suo compagno termina fuori. Al 48’ l’arbitro concede il rigore al Modena per un tocco leggero di Coppolaro su Giovannini. Altre proteste e allontanamento del tecnico Volpe. Sul dischetto va Minesso che supera Borra e porta i suoi sull’1-0. L’Entella prova a pareggiare con Capello ma la sua conclusione finisce sul fondo. Il trequartista al momento del tiro viene toccato all’anca e deve uscire lasciando il posto a Schenetti. Gli ospiti al 62’ potrebbero raddoppiare con Minesso che di testa, su assist di Giovannini manda fuori. Al 76’ c’è il raddoppio di Pergreffi che infila Borra da pochi passi. Al 92’ Coppolaro ostacola Azzi e viene espulso per doppia ammonizione: sul dischetto va lo stesso giocatore che però centra il palo. Finisce qui al Comunale, mercoledì alle 14.30 la sfida contro il Montevarchi.