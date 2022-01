A-12: le chiusure notturne; massima attenzione in vista dei cantieri - LevanteNews

Quasi ogni giorno si verificano incidenti in prossimità dei cantieri dislocati lungo l’autostrada, con feriti, danni e conseguenti code. In vista dei cantieri occorre rispettare la segnaletica e la velocità indicata, specie quando il traffico è dirottato nei due sensi di marcia su un’unica carreggiata.

Di seguito le chiusure notturne previste da Autostrade sulla A-12

***

Dal sito di Autostrade

Rapallo – Chiavari – Tratto Chiuso (Km 38.3 – Direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Rapallo e Chiavari dalle ore 00:00 alle ore 04:00 dal giorno 31/01/2022 al giorno 31/01/2022 per il transito di un trasporto eccezionale Entrata consigliata verso Livorno: Chiavari.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire il transito di trasporti eccezionali in presenza di una deviazione di carreggiata, in orario notturno, dalle 00:00 alle 4:00 di lunedì 31 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, verso Sestri Levante.

Verranno inoltre chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e si dispone il divieto di sosta a tutti i mezzi.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Chiavari.

Si fa presente che sulla SS1 Aurelia sono attivi dei sensi unici alternati, regolati da impianti semaforici e che, in entrata al casello di Rapallo, vige un limite di altezza di 4 metri e una limitazione di transito per veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate in piazza Pastene, in entrambe le direzioni; pertanto gli altri mezzi pesanti dovranno percorrere: Piazzale Genova, Via Sant’Anna, Via Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello, Aurelia di Levante, Corso Italia, Viale Millo e Via Stefano Castagnola.

*****

Chiusure successive

*****

Allacciamento A12/A7 – Genova Est – Tratto Chiuso (Km 4.2 – Direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 31/01/2022 al giorno 01/02/2022 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Genova est.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante e sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore e per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, in orario notturno, saranno adottti i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nella notte tra lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio, sulla A7 Serravalle-Genova, saranno chiusi i tratti in direzione di Genova: allacciamento A12-A10 e Genova Bolzaneto-allacciamento A12, nei seguenti orari:

-dalle 21:00 di lunedì 31 gennaio alle 6:00 di martedì 1 febbraio, chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e quello con la A10 Genova-Savona;

-dalle 22:00 di lunedì 31 gennaio alle 6:00 di martedì 1 febbraio, sulla A12 Genova-Sestri-Levante sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A7 Serravalle-Genova e Genova est, verso Sestri Levante.

In alternativa, tra le ore 21:00 e le ore 22:00, i veicoli provenienti da Milano potranno uscire alla stazione di Genova Bolzaneto; se proseguiranno oltre la stazione di Genova Bolzaneto, verranno deviati obbligatoriamente verso la A12 Genova-Sestri Levante, dove potranno uscire alla stazione di Genova est mentre, dalle ore 22:00, dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Genova Bolzaneto.

I veicoli provenienti da Sestri Levante, potranno uscire alla stazione di Genova Nervi o di Genova est; se proseguiranno verranno deviati obbligatoriamente sulla A7 verso Serravalle / Milano, dove potranno uscire alla stazione di Genova Bolzaneto.

Chi proviene da Genova non potrà immettersi sulla A12 e dovrà uscire, sulla A7, alla stazione di Genova Bolzaneto, per poi rientrare sulla A12 alla stazione di Genova est o di Genova Nervi.

Chi è diretto verso Savona, potrà rientrare alla barriera di Genova ovest sulla A7 o alla stazione di Genova Aeroporto sulla A10.

*****

Lavagna – Sestri Levante – Tratto Chiuso (Km 48.7 – Direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Lavagna e Sestri Levante dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 02/02/2022 al giorno 03/02/2022 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Sestri Levante.

Riviera Sud – Area di Servizio Chiusa(Km 48.7 – Direzione: Rosignano)

L’area di servizio Riviera sud e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 02/02/2022 al giorno 03/02/2022 per Tratto Chiuso

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante, verso Sestri Levante/Livorno, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Riviera sud”.

Si dispone, inoltre, il divieto di sosta nella suddetta area di servizio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lavagna, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Sestri Levante.

*****

Genova Nervi – Genova Est – Tratto Chiuso (Km 4.2 – Direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Genova est dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/02/2022 al giorno 04/02/2022 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova est.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Nervi e Genova est, verso Genova.

Verranno inoltre chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e disposto il divieto di sosta a tutti i veicoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare, sulla A12, alla stazione di Genova est. Chi è diretto verso Savona, per effetto della concomitante chiusura sulla A10 del tratto Genova Aeroporto-Genova Pra, dovrà rientrare sulla A10 alla stazione di Genova Pra’.