Val di Vara: manutenzione strade, accordo tra Comuni e Provincia - LevanteNews

Dall’ufficio comunicazione Presidenza della Provincia di La Spezia

Con un decreto del Presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, è stata disposta

l’attivazione di un atto formale di intesa tra l’Ente ed i Comuni di Varese Ligure, Sesta Godano,

Maissana, Calice al Cornoviglio e Follo per l’acquisto di automezzi e mezzi operativi per la

manutenzione strade.

Le nuove dotazioni serviranno per garantire una migliore capacità di intervento sulle strade

provinciali nelle aree più esposte a problematiche. Si tratta di un investimento di 300 mila euro per

potenziare la dotazione tecnica del servizio. I nuovi mezzi, tre furgoni ed un veicolo tecnico,

saranno destinati ad utilizzi su interventi d’urgenza e per le operazioni di manutenzione delle

piattaforme stradali e relative pertinenze ricadenti all’interno del demanio stradale comunale e

provinciale. Questo garantirà una maggiore capacità operativa a fronte di una costante attività a

garanzia della piena fruibilità della rete stradale provinciale.