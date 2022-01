Recco: la svolta ecologica dell'amministrazione Gandolfo - LevanteNews

Dallo staff del sindaci di Recco Carlo Gandolfo

Nel report di metà mandato il sindaco Gandolfo presenta le azioni messe a punto dall’assessorato Ambiente.

Prosegue con le attività dell’assessorato all’Ambiente, guidato da Edvige Fanin, il report sulle misure attuate dalla Giunta Gandolfo, in questi due anni e mezzo di mandato. Un percorso avviato 30 mesi fa che vede a buon punto i progetti per migliorare il decoro urbano, attraverso la pulizia della città, l’incremento della raccolta differenziata e la sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche ambientali.

“In particolare l’introduzione del sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta”, partito nelle zone frazionali della città, ha permesso negli ultimi tre mesi di ridurre fortemente la quantità di rifiuti non riciclabili e i conferimenti in discarica con la conseguente diminuzione dei costi. Desidero ringraziare l’assessore e Vicesindaco Edvige Fanin e i quattro responsabili (arch. Piaggio, arch. Orgiu, geom. Revello e ing. Bertin) che si sono succeduti a capo del Settore Ambiente e il dott. Pozzo che ha ricoperto il ruolo di Rup per tutto questo periodo e tutto il personale dipendente cui vanno i meriti di aver raggiunto questi importanti risultati” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.

Nel dettaglio sono state svolte le seguenti attività:

Raccolta differenziata

– servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” nelle frazioni della città, messo a punto dal Comune in collaborazione con Amiu, preceduto da un ciclo di incontri con i cittadini finalizzato a diffondere le modalità del servizio. Tutto ciò ha consentito di aumentare notevolmente la percentuale di rifiuto differenziato e mandato a riciclo, attestandola al 78/80%.

– montaggio di 22 gabbie portamastelle sul territorio interessato dal porta a porta per scongiurare possibili sversamenti a causa della presenza di animali selvatici;

– nuove modalità di conferimento di vetro, plastica e metalli;

– svincolo dei conferimenti delle utenze non domestiche (attività commerciali della ristorazione) con un sistema di raccolta dedicato su misura, che consente un incremento della qualità della differenziata prodotta (attività in corso di ultimazione);

– riqualificazione dell’isola ecologica “Cabina Loderini”, allestita con postazioni dedicate dove conferire piccoli elettrodomestici e altri materiali;

– estensione dell’apertura della Cabini Loderini tutti i giorni per garantire flessibilità nei conferimenti delle utenze domestiche e turistiche.

– inaugurazione del nuovo Ecocentro in via della Né;

– nuovo deposito automezzi Amiu accanto all’Ecocentro (in corso di realizzazione);

– inaugurazione della “mangia plastica”, l’eco compattatore localizzato nell’isola ecologica Cabina Loderini, per incrementare il recupero e il riciclaggio della plastica;

– ottimizzazione del numero delle postazioni presenti sul territorio cittadino per ottimizzare gli spazi e razionalizzare il servizio, evitando l’eccessiva parcellizzazione precedente;

– sostituzione di tutti i bidoni presenti sul territorio;

– installazione di nuovi contenitori per la raccolta dell’olio vegetale usato;

– servizio Ecovan per il ritiro itinerante programmato degli ingombranti di piccole dimensioni in aggiunta al ritiro a chiamata presso le utenze domestiche;

– passaggio al ritiro notturno dei rifiuti su tutto il territorio comunale per scongiurare le problematiche dovute agli animali selvatici;

Decoro urbano

– piano di spazzamento meccanizzato per la pulizia profonda di strade e marciapiedi;

– programma mensile di pulizia con idropulitrice a caldo di marciapiedi, porticati e arredo urbano;

– sfalcio d’erba e pulizia delle caditoie dei cigli stradali, per permettere il migliore deflusso delle acque piovane;

– interventi di pulizia sui percorsi pedonali;

– piano di lavaggio estivo straordinario dei porticati e dei marciapiedi;

– operazioni di pulizia delle spiagge libere comunali;

– campagne suppletive di derattizzazione;

– bloccaggio dei bidoni dei rifiuti per impedire i raid dei cinghiali in collaborazione con il settore manutenzione;

– pulizia e bonifica degli arenili, dei moli dopo le mareggiate;

– contenimento del fenomeno dell’imbrattamento degli spazi pubblici da deiezioni canine;

– installazione di 15 bidoni per deiezioni canine;

– ordinanza che autorizza i cittadini a utilizzare il legname depositato sulla spiaggia ai fini della combustione in impianti termici civili (2020);

Per contenere l’emergenza Covid-19

– dislocati in città quattro contenitori per la raccolta di rifiuti infetti o presunti tali (2020);

– misure straordinarie di sanificazione di strade e marciapiedi;

– precauzioni e gestione dei rifiuti (ritiro a domicilio) per i cittadini in quarantena (anno 2020 in ottemperanza Ordinanza Regione Liguria 8/2020);

Altre attività in sinergia con ufficio manutenzione

– sostituzione di un ramo di rete fognaria in piazza Nicoloso da Recco: investimento di 79.000 euro;

– studio di fattibilità per l’ammodernamento del collettore fognario;

– lavori alla rete fognaria (via Isonzo, via IV Novembre e piazza Nicoloso: investimento di 142.000 euro;

– adeguamento e potenziamento della rete fognaria in via Roma.

Attività in sinergia con il corpo di Polizia Locale

– controllo dell’abbandono di rifiuti e dei conferimenti non conformi attraverso fototrappole e sistema di videosorveglianza;

– 319 sanzioni per violazioni amministrative in materia ambientale.

Progetti di sensibilizzazione ambientale in sinergia con il settore edilizia

– laboratori di educazione ambientale dedicati ai bambini, in collaborazione con Beinn;

– promozione di Hydrocarbot, robot in grado di filtrare gasolio e benzina dall’acqua del mare;

– l’accordo con istituto nazionale di Bioarchitettura® su temi legati alla formazione e informazione sulla sostenibilità, nonché alla riqualificazione sostenibile, energetica e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente;

– approvazione del documento annuale di “Politica ambientale”, atto con cui l’Amministrazione ha manifestato l’impegno al rispetto dell’ambiente nell’interesse di cittadini e turisti;

– impegno nella campagna “Plastic Free Challenge” lanciata dal Ministero dell’Ambiente con l’obiettivo di limitare l’uso e la dispersione degli imballaggi di plastica usa e getta;

– svolgimento del “Posidonia Green Festival”, durante il quale sono stati svolti convegni, laboratori e proiezioni cinematografiche, per la sensibilizzazione alle problematiche ambientali;

– campagna di comunicazione anti “cicche” rivolta ai gestori di pubblici esercizi e ristoranti della città, tenuti a sistemare posacenere all’ingresso delle proprie attività;

– mostra di disegni per la campagna di sensibilizzazione su raccolta differenziata e ambiente, a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi, in collaborazione con l’assessorato alla pubblica istruzione;

– programma triennale, in sinergia con Nucleo regionale di vigilanza faunistico ambientale, per il controllo, il censimento e la prevenzione dei danni derivanti dalla fauna selvatica.