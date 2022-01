Recco: in Guatemala, nella scuola fondata da Gian Carlo Noris - LevanteNews

Dall’associazione Rekko Guatemala, fondata e diretta a Recco dal compianto Gian Carlo Noris

Dopo un anno scolastico irregolare a causa della pandemia, per i bambini del programma educativo, poter rivedere i loro compagni di classe e imparare nuove esperienze in un gruppo ha riempito le loro vite di gioia e illusioni. Attualmente, l’educazione pubblica in Guatemala non offre una risposta efficace a questi primi mesi di scuola, ricorrendo invece all’educazione virtuale, alla quale non tutti hanno accesso a causa di fattori socio-economici.

Istruzione ibrida

Lo scorso lunedì, 17 gennaio, abbiamo ufficialmente iniziato l’anno scolastico in modo ibrido per salvaguardarci dalla possibile diffusione delle nuove varianti del covid 19. Abbiamo diviso gli alunni in tre gruppi in modo che frequentino in giorni e orari diversi, permettendo ad ogni gruppo di frequentare le lezioni due volte a settimana con un follow-up a casa grazie agli sforzi dei loro genitori.

Centri di apprendimento

La metodologia di apprendimento Planting Seeds è tornata nelle nostre aule con protocolli di biosicurezza, lettura, pre-scrittura, costruzione, gioco di ruolo, creatività, pittura e il centro insegnanti sono stati messi in atto, fornendo ai bambini un’alta qualità di apprendimento che non tutti nel paese hanno accesso.

Genitori motivati dall’educazione dei loro figli

Il ruolo dei genitori gioca un ruolo fondamentale perché questa forma di apprendimento sia efficace, le madri erano presenti questo primo giorno di lezioni con tutto l’atteggiamento, unendosi ai gruppi di pulizia e soprattutto in cucina in modo che i loro figli abbiano una merenda nutriente, sono consapevoli che i loro figli dovrebbero mangiare sano per un buon rendimento nell’apprendimento.

Come associazione Rekko siamo impegnati per il diritto all’istruzione in Guatemala e per questo 2022 il nostro programma educativo consiste in 100 bambini, che grazie alla solidarietà delle persone che adottano a distanza avranno un futuro migliore.

Come puoi sostenerci? Il nostro programma educativo è reso possibile grazie al sostegno dei nostri adottanti, la cui solidarietà facilita l’accesso alla salute e all’educazione di qualità per un bambino in Guatemala.

Sentitevi liberi di scriverci via WhatsApp per saperne di più sul programma.

Avrai l’opportunità di influenzare la vita di un bambino guatemalteco e potrai comunicare con lui e conoscerlo meglio.

¡Dona ora!

Rekko Onlus, Salita Speroni 2, Recco, Ge 16036, Italia, 348 2851930