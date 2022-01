RASSEGNA STAMPA Calano i contagi (ieri 493) ma crescono i ricoveri - LevanteNews

Oggi, sabato 29 gennaio, auguri a Costanzo. Oggi è il primo dei tre giorni delle merla, considerati i più freddi dell’anno. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Proverbi: “Nessuna rosa è così bella che alla fine non appassisca”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

. Pianeta Covid: “Nell’Asl -4 ieri 493 nuovi contagi; i pazienti ricoverati sono 39 di cui uno in terapia intensiva”; “Troppi positivi in farmacia per fare tamponi, così non reggiamo più”; “Sono 10.000 i non vaccinati, almeno la metà ha superato i 50 anni”; “Calano ancora i contagi, ma aumentano i ricoveri”.

Sestri Levante: concessioni e canoni demaniali, un incontro a Trieste. Lavagna piange Nanni Paggi, il papà del presepe du Brunzin, ma anche arbitro internazionale di pallanuoto e tanto altro. Chiavari: nuovi professionisti dell’ardesia, un corso per formare dodici giovani (Commento. Ciò significa che in Fontanabuona nessuno più vuole avviarsi a questo mestiere?). Chiavari: Paolo Perfigli “Ingiusto legare solo il mio nome alla diga; perché non tirare in ballo anche Toti re Bucci?”. Chiavari: Alessio Chiappe verso la riconferma alla segreteria della Federazione Pd Tigullio. Chiavari: da martedì in A-12 il pedaggio torna intero. Chiavari: due zone relax lungo l’Entella e all’inizio del sentiero per le Grazie. Chiavari: il vescovo e l’informazione; un premio ai fotografi Luca Sanguineti e Fabio Piumetti.

Rapallo: sbarazzo, buona l’anteprima. Rapallo: Adelindo Molinari presidente Panathlon. Portofino: ascensori di Malacalza, rinviata l’udienza sui lavori.

Camogli: San Valentino, scelte le 20 poesie finaliste. Recco: seminario di scrittura creativa al liceo Nicoloso.

Santo Stefano d’Aveto: due candidati per la gestione della farmacia.