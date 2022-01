Rapallo: "Parco giochi a Santa Maria, grazie Lasinio" - LevanteNews

Dal “Gruppo Bagnasco Sindaco”

Come gruppo Bagnasco Sindaco questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo in località Santa Maria del Campo dove abbiamo incontrato e salutato numerosi abitanti della zona e nell’ occasione insieme al nostro assessore di riferimento Lasinio Filippo al quale, come Gruppo Bagnasco, rivolgiamo i nostri più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto, abbiamo effettuato una accurata visita e monitorato l’avanzamento dei lavori sul nuovo parco giochi ed il campetto da calcio che sta nascendo nella nostra amata frazione.