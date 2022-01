Quirinale: Sergio Mattarella è il nuovo Presidente, un mare di applausi - LevanteNews

Un lunghissimo applauso ha salutato la rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica con 759 voti. Una candidatura accettata per mantenere alto il profilo raggiunto dall’Italia grazie proprio all’equilibrio di Mattarella e al premier Mario Draghi; binomio che anche i maggiori osservatori esteri indicavano per la stabilità del Paese. Tutto come prima? Certamente no. La politica ha denunciato tutte le sue crepe che il solo cerotto Mattarella-Draghi non può guarire. Un aspetto positivo è tuttavia il fatto che la rielezione di Mattarellla è stata voluta con inequivocabili segnali dal popolo.