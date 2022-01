Pallanuoto M/ Pro Recco, vittoria nel recupero contro Salerno - LevanteNews

Dall’Ufficio Stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

La Pro Recco fa suo il recupero della undicesima giornata di campionato: alla “Ferro” i campioni d’Europa battono il Salerno per 20-6. Nel lunch match di Punta Sant’Anna, mister Sukno è ancora alle prese con l’emergenza formazione: nei tredici in lista ci sono i giovani Pennafort e Marini con il portiere René Girasole alla prima convocazione e in acqua negli ultimi quattro minuti di gioco: il classe 2006, arrivato questa estate dalla Spagna dove viveva, è figlio di Pietro, ex portiere della Pro Recco negli anni Novanta; per lui esordio in campionato da imbattuto.

Partita mai in discussione a Punta Sant’Anna con i biancocelesti già avanti 8-0 a metà del secondo tempo. Miglior marcatore di giornata Younger con 4 reti.

PRO RECCO-RN SALERNO 20-6

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 2, G. Zalanki 3, L. Pennafort, A. Younger 4, E. Marini 1, N. Presciutti 2, G. Echenique 3, G. Cannella 2, A. Velotto, M. Aicardi, B. Hallock 3, R. Girasole. All. Sukno

RN SALERNO: S. Santini, M. Luongo 1, A. Paglietta, C. Sanges, M. Gluhaic 2, S. Maione, N. Cuccovillo 2, M. Elez, G. Parrilli, G. Spatuzzo, D. Pica 1, G. Taurisano. All. Citro

Arbitri: Colombo e Rovida

Note

Parziali: 6-0, 3-2, 7-3, 4-1.

Uscito per limite di falli Marini (PR) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 8/12; RN Nuoto Salerno 2/8 + 1 rig. Nel terzo tempo nella RN Nuoto Salerno Taurisano sostituisce in porta Santini. Al quarto minuto del quarto tempo nella Pro Recco Girasole sostituisce in porta Del Lungo. RN Nuoto Salerno iscrive a referto 12 atleti.