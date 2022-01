Da Marco Marchi

Dispiace constatare che dopo anni di segnalazioni, da parte mia almeno due negli ultimi anni, il cimitero di Santa sia ancora come lo dimostrano le foto. Chi non rispetta i defunti non rispetta i vivi.

Mi chiedo se l’amministrazione in essere va al cimitero e non veda, chiedo, ma il prossimo candidato sindaco della stessa lista si potrà presentare ai cittadini per chiedere voti e fiducia?

Marco Marchi