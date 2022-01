Lavagna: nuove asfaltature, le vie interessate - LevanteNews

Dal comune di Lavagna

Continueranno anche settimana prossima le RI-ASFALTATURE sul territorio comunale, compatibilmente alle condizioni atmosferiche.

LUNEDÌ 31 GENNAIO 2022 sarà la volta di Via Colombo nel tratto compreso tra l’attraversamento pedonale in prossimità di piazza Cordeviola e l’incrocio con corso Genova; per la durata necessaria ai lavori saranno interdetti il traffico e la sosta nel tratto interessato, garantendo comunque il passaggio a mezzi di trasporto AMT e mezzi di soccorso.

MARTEDÌ 1 FEBBRAIO 2022 le asfaltature interesseranno il Ponte della Maddalena che sarà chiuso al traffico per la durata dei lavori.

Da martedì 1 febbraio avranno anche inizio i lavori relativi al SECONDO LOTTO del progetto di realizzazione della CICLOVIA URBANA nel tratto di C.so Buenos Aires compreso tra i Giardini Papa Adriano V e P.zza Cordeviola.

Gli stessi consisteranno nell’allargamento e adeguamento del marciapiede esistente come da progetto approvato, consentendo il collegamento ciclopedonale da C.so Genova alle zone 30 del centro storico. Qui sarà interdetta la sola sosta nel tratto interessato dai lavori.