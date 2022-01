Lavagna: la morte di Ernani Paggi, il papà del presepe du Brunzin - LevanteNews

Per Lavagna ed il Tigullio una grave perdita. Ci ha lasciato Ernani “Nanni” Paggi, 81 anni, già apprezzato arbitro internazionale di pallanuoto, ma noto come papà del presepe “du Bronzin” dove i personaggi rappresentano tanti cittadini di Lavagna e non solo. Aldo Costa, sul Secolo, ne ha tracciato un ritratto completo, elencando le numerose iniziative cui Paggi aveva dato vita; è difficile aggiungere altro e in maniera più incisiva.

Ricordiamo solo la sua partecipazione alla trasmissione “Fra Amici” di Giuliano Fogola con Roberto Folli, bravissimo modellatore delle statuine del presepe, in cui ogni anno “Nanni” anticipava le novità, i nuovi personaggi della Natività rappresentata nella Torre Medievale e le associazioni benefiche cui sarebbero state devolute le offerte dei visitatori. Aiutare il prossimo era uno dei suoi grandi nascosti obiettivi.

Nella foto Roberto Folli e “Nanni” Paggi ospiti di Giuliano Fogola