Chiavari: Hi-Lex, la grande solidarietà del mondo operaio - LevanteNews

Da Domenico Del Favero – Camera del Lavoro di Genova – Tigullio

Martedì 1 febbraio, i lavoratori di Hi Lex manifesteranno in difesa del loro posto di lavoro. 22 sono i lavoratori che sono stati dichiarati in esubero dalla Direzione Aziendale.

Non è possibile nessun accordo se non quello che prevede il ritiro della procedura di licenziamento collettivo per tutti.

Già tante RSU e lavoratori di aziende del territorio hanno assicurato la loro presenza alla manifestazione del 1 febbraio.

Le maestranze sono, quindi, a chiedere a cittadini, associazioni e alla politica il sostegno alla loro lotta, non solo con gli attestati di solidarietà, che sono arrivati numerosi, ma con la presenza “fisica” al loro corteo che, partendo alle 10 dai cancelli della fabbrica, percorrerà le vie di Chiavari per fermarsi davanti al Municipio.

Paolo Davini – Segreteria FIOM-CGIL “Golfo del Tigullio”.

*****

Oggetto: adesione alla manifestazione in solidarietà ai lavoratori di Hi-lex, Chiavari

La Sezione Anpi Castagnino-Saetta aderisce alla manifestazione in solidarietà dei lavoratori di Hi-Lex in sciopero il martedì 1° febbraio.

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, in cui la situazione economica di molte famiglie è notevolmente peggiorata a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid19, il licenziamento di 22 lavoratori non può passare inosservato.

°*****

Rsu Fiom Cgil I.L. Industria di Leivi

I Lavoratori dell’Industria di Leivi desiderano con questa lettera dimostrare la loro vicinanza e

solidarietà alle Lavoratrici e ai Lavoratori di Hi-Lex, che in questi giorni stanno guardando al loro

futuro con sconforto e preoccupazione, a seguito della recente comunicazione dell’Azienda di

esuberi di personale.

La notizia suona purtroppo quale ennesimo segnale di allarme per il futuro occupazionale

dell’ intero Tigullio.

L’RSU e tutti i Lavoratori intendono quindi offrire il loro sostegno e la loro partecipazione ad

eventuali iniziative finalizzate alla salvaguardia dei posti di lavoro e delle famiglie che proprio da

questi dipendono.

*****

Comunicato Rsu Fim-Fiom-Uilm cantiere di Riva Trigoso

Visto l’ esito negativo dell’ incontro avvenuto mercoledì 26 gennaio tra le parti sociali e la direzione aziendale della hi-lex (ex Lames) con la previsione di 22 licenziamenti collettivi, la Rsu della Fincantieri di Riva esprime solidarietà ai lavoratori della Hi-Lex di Chiavari.

Inoltre diamo piena disponibilità a partecipare alle iniziative di lotta organizzate dalla Rsu della Hi-Lex.

****

I lavoratori dell’Arinox di Sestri Levante sono vicini ai loro colleghi della Hi–Lex di Chiavari nella lotta contro i licenziamenti dichiarati dalla Direzione Aziendale e si rendono disponibili ad affiancarli nelle azioni di lotta.

Solo uniti si vince!

Rsu Fiom Arino

*****

Rsa Mectron Fiom

Uniti. I lavoratori della Mectron di Carasco sono vicini ai compagni della Hi-Lex, perché uniti si vince.

La vostra lotta sarà la nostra.

*****

I delegati Rsu Fiom Kevin Cademartori e Paolo Giordan

I lavoratori della Sanguineti Chiavari esprimono la loro solidarietà ai lavoratori della Hi.Lex e si rendono disponibili a partecipare ad ogni iniziativa messa in campo a sostegno della vertenza.