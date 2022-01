Camogli: traffico, la devizione di via Cuneo ha ancora un mese di vita - LevanteNews

Occorre completare la soletta con una colata di cemento opportunamente armata, attendere che il cemento “maturi”, quindi il collaudo, prima di poter riaprire, a Camogli, il collegamento diretto tra le vie 2o Settembre e Colombo evitando la deviazione del traffico in via Cuneo. Il cantiere per costruire i box privati interrati sotto via Colombo e l’ex scalo ferroviario, proseguirà poi i lavori continuando ad occupare gli attuali spazi per tutta la primavera e probabilmente l’estate. I lavori di scavo di terra e roccia sono ancora imponenti.

Purtroppo nulla è dato sapere circa il posteggio pubblico interrato sotto piazza Matteotti e parte dell’ex scalo ferroviario. Il primo bando, come appariva scontato fin dal primo momento è andato deserto e il nuovo non è ancora stato pubblicato.

Nelle foto lo stato attuale del cantiere