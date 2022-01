Camogli: San Valentino, l'amore si coniuga con l'enogastronomia - LevanteNews

Da Daniela Bernini, Dimensione Riviera

Promossa da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli con il patrocinio Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova in collaborazione con Pro Loco di Camogli

Iniziativa d’immagine e di promozione turistica che dal 1988 ogni anno la Città di Camogli dedica alla Festa degli innamorati dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento. Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori e innamorati di Camogli. Fra questi, salito alla ribalta nazionale, il Piatto ricordo di San Valentino a Camogli, ogni anno dalla diversa immagine, dato in omaggio dai ristoratori durante le giornate dedicata alla festa degli innamorati.

I ristoranti che aderiscono all’iniziativa

Da venerdì 11 a lunedì 14 febbraio ecco l’appuntamento tanto atteso da migliaia di affezionati clienti contagiati dalla mania di collezionismo del Piatto artistico San Valentino … innamorati a Camogli quest’anno firmato dall’artista Michele Camusso. Ingegnere meccanico che con la passione dell’arte trasforma le forme, i volumi e i colori in veri capolavori, come quello che ha dedicato alla festa degli innamorati di Camogli. Uno sguardo ed è stato immediato pensare alla Stella Maris con i suoi mille lumini galleggianti che al calar della sera della prima domenica di agosto vengono calati in acqua, e Camogli di questo piatto se ne è innamorata. La Chiesa, il Castello, il mare, il rivo Giorgio, gli scogli, la spiaggia, le sue “case a mucchi” con i tipici colori vivaci. Che chiedere di più? È Camogli e al meglio, Camusso l’ha pensata, firmando un piatto collezione destinato a diventarne un’icona fra tutti. Per non perderlo sarà bene prenotare con tempo, perché si potrà avere solo ed esclusivamente il prossimo febbraio nei ristoranti di Camogli con il menù riservato per la coppia e dedicato a San Valentino … innamorati a Camogli.

La Camogliese via Garibaldi 76 Tel. 0185 776027

Ostaia Da O Sigù via Garibaldi 82 Tel. 0185 770689

La Rotonda Camogli via Garibaldi 101 Tel. 0185 774502

Boccondivino del Primula via Garibaldi 140 Tel. 0185 0185 770180

La Cucina di Nonna Nina Via Molfino 126 San Rocco di Camogli Tel. 0185 773835

Cucù Camogli via Repubblica 64 Tel. 0185 774527

Enoteca La Bossa di Mario via Repubblica 124 Tel. 0185 772505

Osteria delle 7 Pance via Garibaldi 133 (Lido) Tel. 0185 777961

La Trattoria del Pesce via Garibaldi 192 – Tel. 0185 771101

Da Paolo salita S. Fortunato 14 Tel. 0185 773595

Vento Ariel calata Porto 1 Tel. 0185 771080

Taberna Messicana Don Ricardo via Garibaldi 202 Tel. 0185 771142 – 340 3926434

Fermento via della Repubblica 65 Tel. 0185 694284 – 347 3622651

Tucca e Leva via F. Molfino 150 San Rocco di Camogli Tel. 345 5926154

Taverna Revello SS1 via Aurelia 249 Ruta di Camogli Tel. 0185 773842

Pizzeria La Moreia Drink&Food Via Repubblica 112 Tel. 0185 046603 cell. 333 1521556

www.sanvalentinoinnamoratiacamogli.it