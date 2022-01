Rapallo: tanta voglia di Bike Sharing in vista dell'estate - LevanteNews

Certo le strade di Rapallo, almeno le direttrici principoali, non sono l’ideale per incentivare l’uso della bicicletta, specie nell’anno dei lavori alla soletta del San Francesco (tesi che sarà certo contestata, ma occorre pensare anche alla sicurezza). Certo una pedalata fino a Portofino stuzzica la voglia di salire in cella.

Questa mattina il sindaco Carlo Bagnasco insieme al consigliere Daniele Trucco ha verificato la possibilità per introdurre progetti di mobilità sostenibile, un tema a cui è da sempre particolarmente attento. E proseguono gli incontri con aziende attive nel settore della mobilità innovativa per definire le soluzioni migliori per la città,

Dice il sindaco: “Questa mattina, in vista del periodo estivo, abbiamo esaminato le opportunità del Bike Sharing provando alcuni mezzi a pedalata assistita, adatti alla conformazione del nostro territorio”.