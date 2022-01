Lavagna: cessa l'attività la dottoressa Chiara Squarcina - LevanteNews

Dalla Asl4 Liguria

Si informano gli assistiti seguiti dalla dottoressa Chiara Squarcina che la stessa cesserà la propria attività, quale pediatra di libera scelta con incarico per il Comune di Lavagna, a far data dal 01/02/2022 (ultimo giorno lavorativo 31/01/2022).

Pertanto si invitano i suddetti assistiti (o i propri delegati) a contattare gli Uffici di Anagrafe Sanitaria del Distretto Sociosanitario n. 15 CHIAVARI– Via G.B. Ghio 6, tel. 0185/329423 – indirizzo e-mail: anagrafe.ds15@asl4.liguria.it per provvedere alla scelta del nuovo pediatra di libera scelta, indispensabile per l’assistenza farmaceutica e specialistica.