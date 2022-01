Deiva: unità tra Pro Loco, amministrazione e Pubblica Assistenza per il San Nicolò - LevanteNews

La Proloco di Deiva Marina e la Pubblica Assistenza Croce D’Oro, insieme all’amministrazione comunale deivese, prendono parte alla petizione per tenere aperto h24 il punto di primo intervento del San Nicolò. Proloco, Pa e amministrazione, si legge in una comunicazione congiunta, “accolgono la richiesta di aiuto di Levanto alla partecipazione alla petizione popolare per mantenere aperto per tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, il presidio ospedaliero San Nicolò di Levanto. Come ben saprete, si tratta di un servizio fondamentale per garantire la sicurezza del nostro territorio, per noi residenti e anche per i numerosi turisti che visitano i nostri paesi durante l’arco dell’anno”.

Una azione, si legge ancora, che “garantisce una risonanza mediatica di gran portata, fornendo alle amministrazioni del Comune di Levanto e paesi limitrofi, che stanno lavorando in difesa del presidio sanitario, un servizio di vitale importanza. Pertanto chiediamo il vostro aiuto invitandovi a firmare questa petizione presso il Comune di Deiva Marina tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 13, presso la Pubblica Assistenza Croce D’Oro in Piazza Carniglia tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20, presso l’Ufficio Turistico in Corso Italia tutti i giorni tranne il martedì dalle ore 8 alle ore 12”.