Cogorno: Premio Bontà don Nando, al via la nuova edizione - LevanteNews

Il Consiglio direttivo dell’Associazione don Nando Negri Onlus bandisce il Premio Bontà don Nando Negri” – 13ª Edizione da assegnare «a una persona che, tendendo le braccia agli altri, ha saputo essere strumento di aiuto per i più deboli e i più bisognosi, caratteristica che fu propria di don Nando».

Sarà un riconoscimento non in denaro che verrà consegnato ufficialmente in occasione della celebrazione del sedicesimo anniversario della nascita di don Nando al Paradiso.

L’Associazione sottolinea che tutti possono inviare segnalazioni di persone meritevoli, anche di quelle che, già indicate negli scorsi anni, non sono state scelte.

Le segnalazioni dovranno pervenire entro il 30 aprile 2022.

Maggiori informazioni nel bando allegato e alla pagina https://bit.ly/3AGztyT.

