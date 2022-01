Chiavari: "Preli, Il Puc, il depuratore, e il futuro" - LevanteNews

Da Mu5s Chiavari

Finalmente una buona notizia: Italia Nostra, rappresentata nel Tigullio dall’Arch. Spinetto, ha ottenuto una grande vittoria, con il TAR che ha bocciato il PUC di Chiavari nella parte riguardante una importante e impattante operazione immobiliare a Preli.

Leggiamo che la Sindaca FF Stanig minimizza dicendo che il progetto era stato abbandonato in quanto la collina è stata inserita all’interno del Parco Nazionale di Portofino: quindi fino ad ora quel progetto era ritenuto avallabile?

Ritorniamo al 2011 quando il progetto ha visto la luce: chi era l’Assessore all’urbanistica? Le cronache dicono che fosse l’avv. Antonio Segalerba.

Ultimamente le pratiche urbanistiche a Chiavari non godono di buona salute. Ricapitolando hanno avuto iter travagliati (ed al momento sono fallite) le operazioni di:

Via Trieste, dove all’inizio erano previsti 2 nuovi palazzi;

area Rissauto, dove si doveva costruire ma poi, non si è ben capito come mai nonostante le richieste di chiarimenti in consiglio comunale, non si è più fatto nulla, e gli oneri non sono stati versati;

palazzo Ferden, dove la tentata vendita di appartamenti è stata bloccata e la magistratura parrebbe stia indagando; ed ora quest’ultima bocciatura da parte del TAR di parte del recente PUC.

Cosa sta succedendo?

In questo quadro si inserisce anche la pratica relativa al depuratore: il PUC approvato prevede che sull’area del camping sorgano attività ricettive, ma questo quando succederà visto che il l’attuale depuratore starà ancora lì per diversi anni? Il tema depuratore verrà affrontato seriamente prima o poi? Cosa si racconterà ai cittadini quando la scelta operata da questa amministrazione li priverà di centinaia di parcheggi in colmata per diversi anni e renderà via Parma impraticabile dovendo far passare di lì le tubature?

Visto quanto emerso, e cioè che per Italia Nostra il Puc ignorava “la sussistenza del vincolo – ai sensi dalla delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento del 4 febbraio 1977 – derivante dalla presenza del depuratore che prevede una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l’area destinata all’impianto. Tale fascia di inedificabilità– la cui larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri”, possiamo domandarci come verrà gestita l’area di Colmata dove sorgerà il nuovo depuratore? Pochi giorni fa l’Avv. Segalerba dichiarava che vi troveranno spazio anche impianti sportivi e per il tempo libero, nuove scuole, palestre e “la casa del mare” per la quale il Comune ha vinto un bando per finanziarne la costruzione.

A volte servirebbe un po’ di umiltà.