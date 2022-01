Chiavari: Pd a congresso per elezione Ghio (Regione) e Chiappe (Tigullio) - LevanteNews

Da Alessio Chiappe, Segretario PD Tigullio

Dal 3 febbraio al 17 febbraio in tutti i Circoli del Partito Democratico del Tigullio si terranno i

congressi per l’elezione dei Segretari e dei direttivi dei Circoli e l’elezione del Segretario e

dell’Assemblea Federale della Federazione del Tigullio. Contestualmente gli iscritti si

pronunceranno sulla candidatura di Valentina Ghio a Segretario Regionale del Partito Democratico

che è stata presentata ufficialmente la settimana scorsa.

Per quanto concerne la Federazione del Tigullio è stata presentata una candidatura unitaria, quella

di Alessio Chiappe, Segretario uscente, che si presenta, quindi, per un nuovo mandato, che così

commenta:

“Sono onorato e grato del fatto che sia trovato un accordo unitario sulla mia candidatura e

ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con generosa responsabilità per arrivare a questa

soluzione.

Credo che il Congresso non debba rappresentare solo la definizione degli organismi dirigenti ma

di un progetto comune. Deve servire, a maggior ragione nel Tigullio, dopo anni complicati e

difficili, sia dal punto di vista politico con scissioni e risultati elettorali spesso deludenti, sia dal

punto di vista sociale, con l’emergenza pandemica che ha contribuito a determinare o una forte

riduzione dei momenti di condivisione e di partecipazione, che hanno visto indebolirsi la nostra

struttura territoriale e la presenza politica del Partito Democratico, a far ripartire le idee e le

proposte e a rendere più autorevole ed incisiva la nostra azione.

E’ necessario fare un’analisi oggettiva e critica dell’esperienza di questi anni, dalla fase difficile

che anche a livello locale abbiamo vissuto, per costruire assieme le condizioni sul come rendere il

PD sul territorio più presente ed inclusivo.”

Nei prossimi giorni la Commissione per il Congresso formalizzerà il calendario completo delle

assemblee di Circolo cui potranno partecipare tutte le persone iscritte al PD nell’anno 2021.