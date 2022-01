Chiavari: lavori in via Garibaldi, martedì pomeriggio interruzione idrica - LevanteNews

Da Comunicazione e Relazioni Esterne Area Territoriale Liguria

Iren Acqua Tigullio comunica che, a causa di lavori necessari allo spostamento di una tubazione in via Garibaldi, il giorno martedì 1° febbraio 2022 dalle ore 13:00 alle ore 19:00 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Chiavari:

• Via Fortunato Vinelli

• Via Sambuceti

• Via Nino Bixio (lato mare)

• Piazza Roma (lato Ponente)

• Vie limitrofe

Potrà, inoltre, esser erogata acqua a portata e pressione ridotta nelle seguenti vie:

• Via A.E. Devoto

• Via Garibaldi

• Largo Casini

• Vicolo Filippo Bonino

• Galleria di Corso Garibaldi

In fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua e di emulsione da aria che si risolveranno, comunque, in breve tempo.