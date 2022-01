Chiavari: convocata commissione comunale per il Torriglia - LevanteNews

Dai consiglieri di minoranza: Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Giovanni Giardini, Lino Cama

Non molto tempo fa ci sono state le dimissioni di alcuni consiglieri di amministrazione della Fondazione Torriglia. A fine mandato un nuovo Cda è stato nominato ed è composto dal professor Gian Marco Ghiggeri padre del consigliere Ghiggeri, l’avvocato Francesco Demartini, l’avvocato Aulo Galvagna, l’avvocato Marco Delucchi Baroni, l’avvocato Alice Nobile e Sandro Morchio indicato presidente. Da allora noi consiglieri comunali non abbiamo più avuto alcuna notizia né sulla gestione della casa di riposo vera e propria né del patrimonio della Fondazione.

Abbiamo perciò chiesto ed ottenuto la convocazione di una commissione consiliare in presenza del Cda del Torriglia per essere aggiornati sulla situazione per discutere la seguente mozione “Si intende dibattere della Fondazione Torriglia, dello stato attuale di progetti, programma del Cda, stato finanziario” Come spesso detto la Fondazione Torriglia è un patrimonio di tutti i Chiavaresi e noi siamo sempre vigili. La Commissione si svolgerà il 3 febbraio ore 9:15 e i cittadini possono seguirla in streaming.